Ë×£²£·Ç¯¡Ä ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤È¸µ»Ò¤µ¤óà°¤Òß¤Î¸ÆµÛá¤òÏÂÅÄµþÊ¿»á¤¬¾Ú¸À¡Ö²È¤Ç¤ÏÁ±°¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¤¿¡×
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Û£±·î£³£±Æü¤Ï¡¢£±£¹£¹£¹Ç¯¡ÊÊ¿À®£±£±Ç¯¡Ë¤Ë´ÎÉÔÁ´¤Ë¤è¤ê£¶£±ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ÎÌ¿Æü¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é£²£·Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡£´·î£±£·Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¡¢ËÜÁò¤Î¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¡Á¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Åì¥¹¥Ý¤Ï¡¢Àµ¸á¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼°Åµ¤òÈÇÂØ¤¨¤·¤Æ¡¢£±ÌÌ£ÂÈÇ¡ú¤Ç¤½¤ÎÆü¤ÎÆâ¤ËÂ®Êó¤·¤¿¡£
¡¡»æÌÌ¤ËÁª¼ê²ñÄ¹¤Î»°Âô¸÷À²¤¬ÆÈÀê¼êµ¤ò´ó¤»¤¿¡£
à¤Ê¤Ë¤¬°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¡£Åú¤¨¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤È¤¤¤¦¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¡×¡¢¤³¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¡£½éÇ¤µë¤Ï£±Ëü±ß¡£Æ±´ü¤â²¿¿Í¤«¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤À¤±¾¯¤·Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ªÁ°¤ÏÂ¾¤Î¥ä¥Ä¤È°ã¤¦¤«¤é¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤½¤Î¸å¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ÒÄ¹¤Ë¤ÏÂ¾¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ä¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¿Í¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤Ê¡£¥À¥Þ¤¹¤Ê¡×¤È¤â¶µ¤¨¤é¤ì¤¿á¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¼ÒÄ¹¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢±À¤Î¾å¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¥Õ¥©¡¼¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¡Ê£¹£´Ç¯£³·î¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Î¤È¤¤Ï¤¦¤ì¤·¤µ¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¼ä¤·¤µ¤À¤±¤ò´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤¬Íè¤¿¤Î¤«¡¢¤È¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤È¸À¤¨¤ë¡£ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤ÏÇÏ¾ì¤µ¤ó¡£Ã¯¤Ë¤âÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤Þ¤Í¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¤½¤ì¤À¤±Âç¤¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤â¡¢Ä«¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ßºî¶È¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢Æ±Î½¤ÈÉðÆ»´Û¤Ë¸þ¤«¤¤¸¥²Ö¤·¤¿¡£¼èºàÀè¤Ç¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ºòÇ¯¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ªÊè»²¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î¤ªÊè¤ÏÊ¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤ÎÆüÏ¡½¡¡ÖË¡±É»³ËÜ¾¾»û¡×¤Ë¤¢¤ë¡£¸µ»ÒÉ×¿Í¤Î¼Â²È¡¦°ËÆ£²È¤ÎÊîÄó»û¡££Ê£ÒÌÀÀÐ±Ø¤«¤é£±£°Ê¬¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤À¡£
¡¡ËÜÆ²¤ÎÎ¢¼ê¤Ë²ó¤ë¤È¡ÖÇÏ¾ì²È³ÆÎî°Ì¡×¤ÈÄ¦¤é¤ì¤¿ÊèÀÐ¤¬¤¢¤ê¡¢±¦¼êÁ°¤Ë¹õ¸æ±ÆÀÐ¤Çºî¤é¤ì¤¿£±£¶Ê¸¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ê¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Î¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ò¤È¤á¤ÇÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¸å¤«¤éÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ôÇ¯Á°¤Ë¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Î¤ªÊè¤òË¬¤ÍÊâ¤¯àÊè¥Þ¥¤¥é¡¼á¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¾¾»û¤Ë¤Ï·õ¹ë¡¦µÜËÜÉðÂ¢¤ÎºîÄí¤ÈÅÁ¤ï¤ëÄí±à¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ºßºå¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¡£¤½¤ì¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊè¤òË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢°ä¹ü¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¸µ»Ò¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²£°£±£¸Ç¯¡ÊÊ¿À®£³£°Ç¯¡Ë£´·î£±£´Æü¡¢¸µ»Ò¤µ¤ó¤¬´Î¹ÅÊÑ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¡ÊµýÇ¯£·£¸¡Ë¤È¡¢£¶·î£³Æü¤Ë»Í½½¶åÆüË¡Í×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿ÆÂ²¤ÈÏÂÅÄµþÊ¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»²Îó¤·¤ÆÇ¼¹ü¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¡Ö¸µ»Ò¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¡Ê°ËÆ£Äð¤µ¤ó¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¸µ»Ò¤µ¤ó¤¬Èó¾ï¤ËÈá¤·¤ó¤À¡£ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥ª¥ì¤é¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤ËÌ²¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸µ»Ò¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë°ËÆ£²È¤ÎÎÙ¤ËÀ¸Á°¡¢Êè¤òºî¤Ã¤¿¡£ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ï¡Ø¥ª¥ì¤Ï¤â¤¦Êè¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¡Ê¿·³ã¸©»°¾ò»Ô¡Ë¤Î¤ªÊè¤Ï¤ª»Ð¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤¿¤ß¤¿¤¤¡£Êè¤Ï¥µ¥é¥·¤ò¤°¤ë¤°¤ë¤Ë´¬¤¤¤Æ¤¿¡£¸µ»Ò¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ç¼¹ü¼°¤Ç½é¤á¤Æ¤½¤Î¥µ¥é¥·¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤È¸µ»Ò¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¡Ê¸µ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ë·ÃÈæ¼÷¤Î¼«Âð¤ËÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î°ä¹ü¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ø¤ªÊè¤ËÆþ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¸µ»Ò¤µ¤ó¤¬¡ØÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤Ï»ä¡¢·ù¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¡£¡Ø»ä¤Ï¤º¤Ã¤ÈÇÏ¾ì¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢µñÈÝ¤·¤Æ¤¿¤è¤Í¡×¡ÊÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë
¡¡¤µ¤Æ¡¢¸µ»Ò¤µ¤ó¤ÏÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëà°¼Ôá¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¡Ö¸µ»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¸µ»Ò¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤Ç¸µ»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ò¡¼¥ë¡£¤Ç¤â¡¢²È¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬µÕÅ¾¤·¤Æ¤¿¡£¡Ø¥á¥·ºî¤ì¡Ù¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼Þ»¤ì¤í¡Ù¤Ã¤Æ¡£ÇÏ¾ì¤µ¤ó¤È¸µ»Ò¤µ¤ó¤Ï°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡£¤½¤¦²û¤«¤·¤ó¤À¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡£