【来週のばけばけ あらすじ】松野家借金返済が記事に 松江の人々の様子が一変した理由とは
【モデルプレス＝2026/02/01】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第18週「マツエ、スバラシ。」が、2月2日から6日にわたり放送される。
【写真】「ばけばけ」ヒロイン、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ついに借金を返済したトキ（高石あかり）、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）。ヘブン（トミー・バストウ）に感謝を述べる一同は、銭太郎（前原瑞樹）も交えて借金完済パーティーを開催する。そこにたまたま取材に訪れた梶谷（岩崎う大）が訪れ、松野家借金返済がヘブン先生日録の記事になる。
すると、その日を境に松江の人々の様子が一変。トキたちの生活に影が落ちていく。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」第18週／2月2日（月）〜6日（金）放送
