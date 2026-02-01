【ワークマンで人気】だって！ 足の冷えに“この1足”♡「ぽかぽかルームシューズ」

寒さが厳しい今の時期、家の中に居ても足が冷える……。そんな悩みを解決したい人は、中わた入りの「ルームシューズ」を取り入れてみて。今回は、実用性とコスパの良さを兼ね備えた【ワークマン】の人気商品をピックアップ。1,000円台というお手頃価格なので、ぜひ売り切れ前に早めのチェックを！

脱ぎ履き楽ちんなスリッポンタイプ

【ワークマン】「Heyaルームシューズ」\1,280（税込）

ふんわりと丸みを帯びたフォルムが可愛らしいルームシューズ。脱ぎ履きしやすいデザインで、ストレスフリーに使えそう。裏側には保温性のあるブラックアルミが使われており、保温力にも期待できます。ウォッシャブル機能付きで、お手入れラクちん！ レディースサイズは無地のライトベージュのほかドット柄の2色展開です。

足首まですっぽり覆うぽかぽかルームブーツ

【ワークマン】「Heyaルームブーツ」\1,280（税込）

さらにしっかり防寒対策をしたい人には、足首まですっぽりと覆ってくれるブーツ型のルームシューズがおすすめ。履き口がキュッと絞ってあるため、熱を逃がしにくいのが嬉しいポイントです。こちらもウォッシャブル機能付き。レディースサイズは冬ムード満点なチェック柄に加え、無地のパステルグリーン・ブラウンも揃っています。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。