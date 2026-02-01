今回紹介するのは、Threadsに投稿された、華麗に空中に舞っていた猫ちゃん。大ジャンプした後、着地しようとしたまさにそのとき、誰もが予想しなかった思わぬポーズをとったのだとか。投稿はThreadsにて、11万回以上表示。いいね数は1.1万件を超えました。

片足で着地すると思うや～ん？

今回、Threadsに投稿したのは「はちときなこ」さん。登場したのは、猫のきなこちゃんです。

投稿には、大ジャンプしているときの、きなこちゃんの姿が。相当高く跳んだようです。空中に舞っていた、きなこちゃんは後ろの片足を下へ。そのまま、片足で着地しそうな動きだったようです。しかし、次の瞬間、きなこちゃんはもう片方の足をにゅっと伸ばして…両足で着地。足をピーンと伸ばして華麗な着地に成功したようです。

その姿、まるで体操選手やバレーボール選手を彷彿とさせます。点数評価するなら10点満点です。

見事な着地にSNSの猫好きたちも爆笑

大ジャンプからの見事な両足着地を披露したきなこちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「着地点で手を挙げて！そして踏ん張って、伸びて！10点満点！」「両足ピーーーーンが可愛い」「え？猫界のヒザ神？？」などの声が多く寄せられていました。多くの猫好きさんたちが、きなこちゃんの可愛い動きを見て心癒されたようですね。

Threadsアカウント「はちときなこ」では、猫のきなこちゃん、はちちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も可愛いものばかりです。

