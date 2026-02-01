ロシアジャンプ選手権

フィギュアスケート女子でドーピング違反による資格停止処分が明けたカミラ・ワリエワ（ロシア）が、競技に復帰した。現地1月31日に行われたロシアジャンプ選手権に出場。約4年ぶりの実戦でいきなり4回転トーループを決め、日本のファンからも様々な声が上がった。

ワリエワは淡い緑の衣装で登場すると、冒頭に両手を上げて4回転トーループに成功。その後も3回転ルッツを含む3連続ジャンプなどを決めた。

会場のファンからは大歓声が降り注ぎ、演技を終えたワリエワは両手でハートマークをつくった。久々の勝負のリンク。背も伸び、大人びた19歳の姿に、X上の日本人ファンからも様々な声が上がった。

「大人になったワリエワちゃん、当然のように本人もスケートも美しすぎる」

「やはりワリエワちゃん脚長すぎる」

「ワリエワさんは4回転を戻してる スゴイ」

「ワリエワ復帰嬉しすぎる」

「ワリエワちゃんのことずっと待ってたから嬉しい…応援してるよ」

「ワリエワ、以前は超スタイルよかったけど、いまは超ミラクルスタイルスタイルよくなってた」

ワリエワは15歳で出場した2022年の北京五輪中にドーピング違反が発覚し大騒動に発展。2021年12月から4年間の資格停止処分を受けたが、昨年12月に資格停止が終了していた。



（THE ANSWER編集部）