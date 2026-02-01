「日本維新の会」代表で前大阪府知事の吉村洋文氏が1月30日、兵庫県議会議員・増山誠氏のYouTubeｅチャンネルに登場し、兵庫県知事・斎藤元彦氏にエールを送った。



吉村氏自身も大阪府知事選挙を戦う中、この日は衆院選（2月8日投開票）で兵庫7区（西宮市、芦屋市）に出馬している維新の三木圭恵（けえ）氏の応援に訪れていた。元は維新の県議で、西宮市が地元の増山氏が吉村氏を直撃した形だ。



増山氏の姿を見た吉村氏は肩にポンと手を置き「久しぶりやな」。さらに増山氏のカメラに向かって「斎藤さーん、見てるー」と手を振った。続けて「でも俺、斎藤さんと知事として一緒にやってきてるしな。今もやってるし。連係して兵庫と大阪で、知事として連係して。斎藤さんと一緒に大阪でも仕事したしね。斎藤さん、パートナーだと思ってますし」と信頼感をにじませた。



斎藤氏は総務省の元官僚で、2018年からは大阪府財務部財政課長を務めた。2021年3月に大阪府、総務省を退職し、同年8月に兵庫県知事に初当選した。吉村氏は2015年に大阪市長、2019年に大阪府知事に当選しており、斎藤氏の大阪時代に仕事をともにしたことがあるとみられる。



吉村氏は最近、斎藤氏に会ったことを明かし「『吉村さん、大変ですねー』とか言って、いろいろ話もしてて」と大阪のＷ選挙と衆院選が重なっていることをねぎらわれたと語った。しかし、続けて「いや、斎藤さんの方が大変やろ」と兵庫県政の混乱が続いていることにツッコんでいた。



