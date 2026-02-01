今日は８鞍に騎乗します。まずは女王決定戦となる１１ＲヒロインズＣ・ＢＧ１のサクラヒメを。３歳から牡馬相手の重賞を勝つなど、女王として主役を歩み続けてきました。それ故に賞金も加算しすぎて他馬より重い斤量を背負わされてしまうヒロインズＣはなかなか勝てませんでしたが、昨年７歳にしてようやく初制覇。そして私が騎乗させていただくことになった今年は連覇を最大目標に調整してきました。

明け８歳になりピークは少し過ぎたかもしれないですが、気持ちの強さは変わらないですし、昨年より１０キロ軽い斤量で臨める点はいいです。それでも牝馬にとって８００キロ前後の斤量になると１０キロ差でもかなり大きく、厳しい戦いになると思います。恐らく重賞に出走するのは今回が最後となりそう。欲を出しすぎず落ち着いてサクラヒメの力を引き出し、無事にゴールを目指して頑張ります。

１２Ｒのサクラヤマトは２戦ぶりのコンビ。初めて騎乗した２走前は競り合いを何とか制しましたが、うまく導けたとはいえないレースでした。気持ちが前向きすぎるところはありますが、能力は高く端枠も気にしない馬なので、コンビ２度目でうまくコントロールできれば。

１Ｒのイチマツはなかなか出脚がつかず不振が続きましたが、前走は行き脚が改善し３着。復調を感じられました。流れが速くならない方がいいタイプ。スタートも出てくれるようになっているので、もうひと押し利かせられれば。

５Ｒ・キタノサカエヒカルは近２走は８、７着とひと息ですが、今回の組み合わせならもう少しやれていいです。この馬も道中でためが利いた方がいいタイプ。流れが速くなり過ぎなれば巻き返しは可能です。

（ばんえい競馬所属騎手）

【騎乗馬】（馬名の後ろは本紙評価）

１Ｒ・イチマツ Ａ

２Ｒ・サクセストップ Ｂ

４Ｒ・ジャックポット Ｃ

５Ｒ・キタノサカエヒカル Ｂ

６Ｒ・ソウイチロウ Ｂ

８Ｒ・アアモンドダッシュ Ｂ

１１Ｒ・サクラヒメ Ａ

１２Ｒ・サクラヤマト Ｂ