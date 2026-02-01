Èý»³¤½¤ì¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©¸Å¤¯¸«¤¨¤Á¤ã¤¦NG¤ÊÈý»³¤Î¤ªÄ¾¤·¥Æ¥¯
Èý»³¤Ï¤³¤³¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«Èý¤¬¥¥Ä¤¯¸«¤¨¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ»ä¤ÎÈý¤Ã¤Æ¸Å¤¤¡Ä¡©¡×
¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼Â¤Ï¤½¤Î¸¶°ø¡¢Èý»³¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎNGÈý»³¤Î¤ªÄ¾¤·¥Æ¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
»°³ÑÈý
Èý»³¤¬ÆâÂ¦¤ËÆþ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë»°³ÑÈý¡£
Èý»³¤¬¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢Èý¤¬ÂÀ¤¯¡¦¥¥Ä¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÄ¾¤·¥Æ¥¯
¡¡¡¤Þ¤º¡¢»°³ÑÈý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈý»³ÉôÊ¬¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ºï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÈýÁ´ÂÎ¤Î2¡¿3¤¢¤¿¤ê¤Ë¿·¤·¤¯Èý»³¤¬¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤Â¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¡¡»°³ÑÈý¤µ¤ó¤Ï¡¢ÈýÆ¬¤Î¾åÂ¦¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÉÁ¤Â¤¹¤È¡ý
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢³Ñ¤Î¶¯¤µ¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê½÷À¤é¤·¤¤Èý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹♡
¾å¾ºÈý
Èý»³¤¬³°Â¦¤Ë¤¢¤ê¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÈý¡£
ÈýÆ¬¤«¤éÈý»³¤Þ¤Ç¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢´Ö±ä¤Ó¤·¤Æ¸«¤¨¤¿¤ê¡¢É½¾ð¤¬¥¥Ä¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÄ¾¤·¥Æ¥¯
¡¡¡Èý»³¤ò¾¯¤·ÆâÂ¦¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢³°Â¦¤Î»³ÉôÊ¬¤òºï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÈýÁ´ÂÎ¤Î2¡¿3¤¢¤¿¤ê¤òÌÜ°Â¤Ë¿·¤·¤¤Èý»³¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£¡¡²¼¤Î¥é¥¤¥ó¤â¡¢¾å¤Î·Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ê¤À¤é¤«¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÈý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹♡
Èý»³¤Î°ÌÃÖ¤À¤±¤Ç¤â¡¢´é¤Î°õ¾Ý¤Ï¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÈý»³¤¬ÈýÁ´ÂÎ¤Î2¡¿3¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¤«¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡