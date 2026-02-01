【2026年2月の運勢ランキング】いちばん運がいいのは何月生まれ！？

占い師の七海波です。タロットカードを使って、生まれ月別に2026年2月の運勢とメッセージをランキング形式でお伝えします。

2026年2月の誕生月占い

カード名【隠者】

自己主張という名の静かな決意

今月のテーマは「自己主張」

「隠者」のカードは、過去をふりかえりながら、物事の本質に静かに向き合う姿勢を象徴しています。喧騒から離れ、ひとり静かに灯すランプのように、内なる真実を見つめていく時間です。

2月14日には、土星が約3年ぶりにうお座からおひつじ座へと移動します。

この動きは、「夢や共感のなかで溶け合う世界」から、「自分自身の意志と力で切り拓く世界」への移行を意味しています。

土星は2028年3月までおひつじ座に滞在し、私たちに「あなたはどうしたいのか」という問いを投げかけてくるでしょう。

優しさや思いやりに満ちた選択だけでなく、時には「私はこう思う」と声に出す勇気も求められていくのです。

そのためにも今月は、自分の心の奥にあるほんとうの想いを確かめるとき。

その静かな決意が、これからの道をまっすぐに照らしてくれます。

1位：9月生まれ

カード名

【星】

静かに、希望が輪郭を帯びてくる

今月のテーマは「見通しが立つ」。

これまで漠然としていた夢や願いごとに、少しずつ形が見えてきそうです。

「星」のカードは、遠くにあっても必ずそこに在る確かな光。それは、あなたの中にずっとあった希望のことかもしれません。

静けさの中で、ふと「これは叶えられるかもしれない」と思えるような瞬間が訪れそうです。

焦らず、自分のペースで光の方へ進んでいきましょう。

2位：4月生まれ

カード名

【太陽】

余裕がもたらすポジティブスパイラル

今月のテーマは「ゆるめる」

心も体もふっと力を抜いて、リラックスすることが今月の開運の鍵。

日々感じるプレッシャーやストレスも「寝たら忘れる」くらいの呑気さでOK！

肩の力が抜けた状態だからこそ、周囲にも優しくできて、自然とポジティブな流れが巡ってきます。

心に余白があることで、良い結果を引き寄せられるでしょう。

3位：3月生まれ

カード名

【法王】

一歩先のための学びを始めて

今月のテーマは「一歩先に進む」

大きな星の動きによって、これから少しずつ生活のなかに変化が訪れそうです。

その波にのまれず、自分らしく進んでいくために、今はしっかりと地盤を整えるとき。

学び直しや準備を重ねておくことが、いざというときの安心感につながります。

やりたいことが見つかったとき、自然と背中を押してくれるはずです。

4位：6月生まれ

カード名

【力】

動き出した運命、あとはあなたの一歩だけ

物事が動き出すとき、私たちは自分の内側にある「本当の気持ち」と向き合う必要に迫られます。

今のあなたは、思いに振り回されず、冷静に見つめる力を持っています。

だからこそ、自分の本音をごまかさず、丁寧に受け止めてあげてください。

素直であることは、弱さではなく強さ。

その一歩が、次の扉を開く鍵となっていくはずです。

5位：8月生まれ

カード名

【女帝】

魅せるストイックさで好印象をキープ

今月のテーマは「ストイック」

気が緩んで、つい調子に乗ってしまう…そんな展開になりがち。

あなたには人を惹きつける魅力があるからこそ、ちょっとした隙も目立ってしまうのかもしれません。愛想よく振る舞えば、もちろん助けてもらえる運もあります。

でも、だからこそ最初から「しっかりしてる人」だと思われておく方が断然おトク。

自分に厳しく、ピシッと決めていきましょう。

6位：12月生まれ

カード名

【魔術師】

迷ったときこそ、始めてみる勇気を

今月のテーマは「選び取る」

選択肢が多すぎて、つい立ち止まってしまうかもしれません。

でも、最初から正解を選ぶ必要なんてないのです。

「これが好き」「なんか気になる」──そんな気持ちに、もっと素直になってみましょう。

魔術師のカードが伝えているのは「今この瞬間のあなたにこそ、始める力がある」ということ。

思い切って手を伸ばせば、道はいつだってひらけていきますよ。

7位：7月生まれ

カード名

【皇帝】

虚勢を張らず、素のままでいこう

今月のテーマは「格好つけない」

誰かに弱みを見せたくない、負けたくない。そんな気持ちが強くなる時期かもしれません。ちょっとしたことでプライドが傷つくような出来事があるかも。でもそれは、あなたの価値が下がったわけではありません。

堂々と一歩引くことも、実は本当の「皇帝らしさ」なのです。

気分転換にカフェでひと息ついて、心をほぐしてあげましょう。

8位：10月生まれ

カード名

【死神】

終わりの先にある、新しい未来

「死神」のカードは、終わりと再生のプロセスを象徴します。一度は終わったと思ったこと、諦めかけていた関係や計画が、ふとしたきっかけで再び息を吹き返すかもしれません。

特に人間関係では、「やっぱり大切だった」と気づくような場面も。

過去を手放すのではなく、必要な部分だけを選び直して、新たな形で向き合ってみましょう。

あのときとは違う、あなたの視点がヒントになります。

9位：5月生まれ

カード名

【愚者】

予定外こそ、冒険の始まり

今月のテーマは「突然の変化」

「愚者」のカードは、自由と予測不能を象徴します。

今月は星の影響もあり、想定外の出来事に翻弄される場面がありそう。

慌てず、怖がらず、まずはその変化を面白がってみて。

変化に柔軟なあなたなら、きっと楽しめるはずです。

疲れたときは自然の中で深呼吸を。自分に戻る時間が、次の一歩を支えてくれます。

10位：11月生まれ

カード名

【悪魔】

執着にサヨナラすると、心が軽くなる

今月のテーマは「諦めが肝心」

こだわり続けてきたこと、我慢してきたこと。それが限界を迎えそうなタイミングです。

それは悪いことではありません。「手放す」ことは、ときに人生の大切な選択でもあるのです。

思い切って執着を手放すと、驚くほど心が軽くなるはず。何もかも失ったように思えても、あなたの手にはちゃんと「大切なもの」が残っていることに気づくでしょう。

11位：1月生まれ

カード名

【月】

長い夢から、少しずつ現実へ

今月のテーマは「眠りから覚める」

もやもやとした不安や、理由のない焦りに包まれていた夜。自分らしく動けず、立ち止まってしまった日もあったかもしれません。

でも、すでに夜明けは近づいています。無理に立ち上がらなくても大丈夫。ゆっくり深呼吸をして、自分のペースで目覚めの準備を。

光が差し始める頃、あなたの心も少しずつ軽くなっていくでしょう。

12位：2月生まれ

カード名

【吊るされた男】

止まることで見えるものがある

今月のテーマは「ただじっと動かず」

もどかしさを感じても、今は無理に動こうとしないことが肝心。足掻いたり、逃げ出したりしても、状況は変わらないでしょう。

だけどこの状態はただの停滞ではありません。

目の前のことに集中し、深く観察するチャンスでもあるのです。

いま見つめ直すことで、あなたのやるべきことがくっきりと見えてきます。

じっと待つ時間は、未来への準備期間です。