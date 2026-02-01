ちょい課金するだけで高スペックに♡SNSで話題の100均家電小物

以前、ダイソーで話題になった4個口コンセントタップ。有名メーカー「オーム電機」の製品で、シンプルなデザインと耐熱性が話題になりましたよね。そんなバズりアイテムの進化版を、先日電気小物売り場で発見。お値段は￥770（税込）とお高めですが、課金する価値があるほど高スペックになっていたんです！

商品情報

商品名：4個口スクエアタップ

価格：￥770（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4971275017665

ダイソーをパトロール中、家電小物売り場で目に留まったこちらの商品。以前SNSで話題になったオーム電機のコンセントタップの進化版が出ていたので、早速購入してみました。今回ご紹介するのは、その名も『4個口スクエアタップ』。お値段は￥770（税込）。前回購入したタイプよりも200円アップしているようですが、一体どんなところが進化したのでしょうか。

進化したポイントは、落雷時のダメージを軽減してくれるところ。雷軽減素子内蔵とのことで、電源コンセントから侵入する誘導雷（雷サージ）電圧の制限に効果があるそうです。ちなみにバリスタ電圧は390V、制限電圧は650V、最大サージ電圧は4000Vとなっています。

難燃・耐熱ボディもこの製品の特長。本体は丸ごと熱に強いPBT樹脂が使用されています。同じメーカーの各製品と比較して、耐熱性能が約2倍もあるとのことです。これはかなり安心感がありますよね。

見た目スッキリ！ダイソーの『4個口スクエアタップ』

壁のコンセントを掴むような、一体感のあるデザインがGOOD。コンセントタップは屋内専用で、合計1500Ｗまで使用できます。雷ガードランプが点灯している間は、雷保護機能も作動していますよ。

4個口なのに見た目がすっきりしていて、コンセントを挿してもごちゃごちゃした印象にならないのが◎注意点としては、厚さが壁から8mm未満の壁コンセントには使用できないこと。ご自宅のコンセントをしっかりと確認してから購入するのがおすすめです。

今回はダイソーの『4個口スクエアタップ』をご紹介しました。

壁コンセントの口数を増設できるダイソーの便利なコンセントタップ。進化版は雷への耐性もあるので、これは課金する価値アリですよ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。