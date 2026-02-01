ちょっと高いけど素材見て即決だった！コスパ優秀の100均キッチングッズ
今回ご紹介するのは、ダイソーのキッチングッズ売り場で購入したトレー。お値段が550円（税込）とちょっとお高めなのですが、素材を見てびっくり！なんとアルミトレーだったんです。丈夫で使い勝手のいいアルミトレーがこの値段で買えるとは思わず、即購入してきました。実際使ってみたのでぜひ参考にしてみてください♪
商品名：アルミトレー（26cm×20cm）
商品情報
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：26cm×20cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480619224
ダイソーで買えるってすごくない？！アルミ素材のトレー
ダイソーのキッチン売り場ですごいアイテムを発見！なんとアルミ素材のトレーが550円（税込）で売られていたんです。
『アルミトレー（26cm×20cm）』という商品で、売り場には一回り小さいサイズが330円（税込）で、さらに一回り大きいサイズが770円（税込）で売られていました。今回購入したのは中間サイズです。
一人暮らし用の小さな冷蔵庫にも入れやすいサイズ感で、扱いやすい大きさでした。
アルミトレーのいいところは熱伝導率がいいというところ。食材を急速冷凍したり、冷たいデザートを素早く冷やし固めるのに便利なんです！
これ一つで使い道さまざま！サイズ違いで欲しくなる優秀キッチンアイテム
また、深さがしっかりとあるので…。
食材の下ごしらえや、揚げ油の油切り、下味をつけるなどの調理にぴったりです。
樹脂製のものに比べると割れるなどのトラブルがなく、ほかの金属に比べても金属特有のニオイ移りも少ないので、直接食材を置いても気になりません。
ステンレスやホーローのトレーに比べると軽量で、大きなサイズでも移動やお手入れがラクラク。
耐久性もあるので、収納アイテムとしても活躍してくれますよ！
今回はダイソーで購入した『アルミトレー（26cm×20cm）』をご紹介しました。
アルミトレーを購入しようとすると深さのないタイプが多かったり、お値段も1,000円以上するなか、この機能性のものが550円（税込）購入できるとは、さすがダイソーです。
お手頃価格なので、サイズ違いで購入するのもおすすめですよ！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。