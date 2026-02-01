ちょっと高いけど素材見て即決だった！コスパ優秀の100均キッチングッズ

今回ご紹介するのは、ダイソーのキッチングッズ売り場で購入したトレー。お値段が550円（税込）とちょっとお高めなのですが、素材を見てびっくり！なんとアルミトレーだったんです。丈夫で使い勝手のいいアルミトレーがこの値段で買えるとは思わず、即購入してきました。実際使ってみたのでぜひ参考にしてみてください♪

商品情報

商品名：アルミトレー（26cm×20cm）

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：26cm×20cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480619224

ダイソーで買えるってすごくない？！アルミ素材のトレー

ダイソーのキッチン売り場ですごいアイテムを発見！なんとアルミ素材のトレーが550円（税込）で売られていたんです。

『アルミトレー（26cm×20cm）』という商品で、売り場には一回り小さいサイズが330円（税込）で、さらに一回り大きいサイズが770円（税込）で売られていました。今回購入したのは中間サイズです。

一人暮らし用の小さな冷蔵庫にも入れやすいサイズ感で、扱いやすい大きさでした。

アルミトレーのいいところは熱伝導率がいいというところ。食材を急速冷凍したり、冷たいデザートを素早く冷やし固めるのに便利なんです！

これ一つで使い道さまざま！サイズ違いで欲しくなる優秀キッチンアイテム

また、深さがしっかりとあるので…。

食材の下ごしらえや、揚げ油の油切り、下味をつけるなどの調理にぴったりです。

樹脂製のものに比べると割れるなどのトラブルがなく、ほかの金属に比べても金属特有のニオイ移りも少ないので、直接食材を置いても気になりません。

ステンレスやホーローのトレーに比べると軽量で、大きなサイズでも移動やお手入れがラクラク。

耐久性もあるので、収納アイテムとしても活躍してくれますよ！

今回はダイソーで購入した『アルミトレー（26cm×20cm）』をご紹介しました。

アルミトレーを購入しようとすると深さのないタイプが多かったり、お値段も1,000円以上するなか、この機能性のものが550円（税込）購入できるとは、さすがダイソーです。

お手頃価格なので、サイズ違いで購入するのもおすすめですよ！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。