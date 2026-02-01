「千切れにくくて安定感抜群！」薄っぺらいけど丈夫な100均シート

よくあるスマホストラップ用シートはビニール素材が多く、使っているうちにヨレたり、切れそうになったりするのが心配…。そんな中、ダイソーにステンレス素材の丈夫なシートが登場していました！なんといっても目印付きで装着しやすいのが便利。形も秀逸でかなり安定しやすく、使い心地が良いですよ◎

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ストラップホールシート2P ステンレス ワイド ゴールド

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：

【本体】W47×D4×H37mm（シートの厚み：約0.5mm）

【保護シール】W50×H25mm

耐荷重：800g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4973911848039

丈夫で長く使える◎ダイソーで優秀なストラップホールシートを発見！

スマホにストラップを付けたいと思いながらも、いつも少し不安がありました。よくあるストラップホールシートはビニール素材が多く、使っているうちにヨレたり、切れそうになったり…。

便利だけど本当に大丈夫かなと気になりつつ、そのまま使っていたんです。そんなとき、ダイソーで見つけたのが、『ストラップホールシート2P ステンレス ワイド ゴールド』でした。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、モバイルグッズ売り場に置かれていました。

まず目を引いたのが、金属製という点。シートタイプでステンレス素材はあまり見かけないので、「これなら劣化しにくそう」と期待が高まりました。

カラーはゴールドで、シンプルながらも程よい存在感があります。

他にもカラーバリエーションがあるので、スマホケースの色や雰囲気に合わせて選びやすいのも嬉しいポイントです。

シートの細くなっている部分はやや屈曲していて、スマホの形に合いやすい形状になっているのもポイント。

取り付けた際にスマホにしっかりフィットしてくれます。

シートの幅が広めだからズレにくいのもいい！

取り付けも簡単です。

まず、スマートフォンに付属の保護シールを貼ります。

この保護シールは、スマートフォンの傷を完全に防ぐものではありません。

ケースの内側にシートを入れ、Dリング部分を充電ケーブル用の穴に通します。

その際、シートは目印が上になるように取り付けます。

この目印がとても便利！位置が分かりやすいので、スマホケースに挟むときに迷いにくく、セッティングがスムーズです。

スマートフォンをケースにセットすれば完了です。

このシートはワイドタイプという名前の通り、シートの幅が広めな作りになっています。幅が広い分シートが中で動きにくく、ストラップを付けた状態でも安心感がありますよ。

一方で、耐荷重が約800gと意外と低めなのは気になるところ。スマホストラップや軽めのキーホルダーを付ける分には特に不便は感じていませんが、重たいものを付けたり、強く引っ張ったりするのは避けたほうがよさそうです。

筆者自身も、無理な力がかからないように少し意識しながら使っています。

安心感のある素材と、ずれにくい構造で、スマホストラップを気軽に楽しめるアイテム！ビニール素材に不安を感じている方や、見た目にもこだわりたい方にはぴったりなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。