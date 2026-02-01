100均姉妹店でスゴい超ミニバッグ見つけた！こんなんスルーできる人いる？！ひと目惚れグッズ
商品情報
商品名：チャーム付エコバッグ（ショルダー風、LBE）
価格：￥550（税込）
販売ショップ：THREEPPY（スリーピー）
JANコード：4550480853055
ダイソー姉妹店THREEPPYで発見！ひと目惚れ必至の超ミニバッグチャーム
ダイソーの姉妹店「THREEPPY（スリーピー）」で、とんでもなく可愛いチャーム付きエコバッグを見つけました！
まず目を引くのは、チェーンハンドルがキラっと輝く、きれいめデザインの超ミニミニバッグ。リアルな作りで、思わず何度も眺めてしまう完成度です。
チェーン部分にはクリップが付いているので、普段使いのバッグに取り付けてアクセサリー感覚で持ち歩けるのも魅力。実用性と遊び心を兼ね備えた、THREEPPYらしいアイテムです。
実は中にエコバッグ入り！可愛いだけじゃない実力派
このミニバッグ、ただのチャーム…というわけではありません。中を開けると、実用的なエコバッグが収納されています。
ピンクをベースに、くすみグレーの英字プリントが入ったデザインで、広げた瞬間テンションが上がる可愛さ。
しかも、ミニバッグのコンパクトさからは想像できないほどの大容量。ティッシュボックスが6箱も入るサイズ感で、普段のお買い物には十分すぎるほどです。
薄手なので畳みやすく、使い終わったらサッとしまえるのも嬉しいポイント♪
ミニポーチとしても使える＆選べるデザイン展開
エコバッグを可愛く持ち歩けるチャームですが、もちろん単体でミニポーチとして使うのもおすすめ。目薬やイヤホンなどの小物や、ちょっとしたコスメを入れるのにちょうどいいサイズ感です。
さらに、ボストン型やリュック型、香水風などチャームデザインのバリエーションも豊富で、お気に入りの形を選べるのも嬉しいポイントです。
今回は、THREEPPYの『チャーム付エコバッグ（ショルダー風、LBE） 』をご紹介しました。
アクセサリー感覚で持ち歩けるうえ、実は大容量エコバッグというギャップが魅力♡ミニポーチとしても使えてデザインも選べるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。