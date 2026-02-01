100均姉妹店でスゴい超ミニバッグ見つけた！こんなんスルーできる人いる？！ひと目惚れグッズ

ダイソーの姉妹店「THREEPPY（スリーピー）」で、ときめき度満点のアイテムを発見しました。リアルな作りのきれいめミニバッグのチャームで、なんと中には大容量のエコバッグ入り。見た目も実用性もバツグンの優秀アイテムで、普段使いのバッグにアクセサリー感覚で取り付けOK！早速、詳しくレビューします♪

商品情報

商品名：チャーム付エコバッグ（ショルダー風、LBE）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：THREEPPY（スリーピー）

JANコード：4550480853055

ダイソー姉妹店THREEPPYで発見！ひと目惚れ必至の超ミニバッグチャーム

ダイソーの姉妹店「THREEPPY（スリーピー）」で、とんでもなく可愛いチャーム付きエコバッグを見つけました！

まず目を引くのは、チェーンハンドルがキラっと輝く、きれいめデザインの超ミニミニバッグ。リアルな作りで、思わず何度も眺めてしまう完成度です。

チェーン部分にはクリップが付いているので、普段使いのバッグに取り付けてアクセサリー感覚で持ち歩けるのも魅力。実用性と遊び心を兼ね備えた、THREEPPYらしいアイテムです。

実は中にエコバッグ入り！可愛いだけじゃない実力派

このミニバッグ、ただのチャーム…というわけではありません。中を開けると、実用的なエコバッグが収納されています。

ピンクをベースに、くすみグレーの英字プリントが入ったデザインで、広げた瞬間テンションが上がる可愛さ。

しかも、ミニバッグのコンパクトさからは想像できないほどの大容量。ティッシュボックスが6箱も入るサイズ感で、普段のお買い物には十分すぎるほどです。

薄手なので畳みやすく、使い終わったらサッとしまえるのも嬉しいポイント♪

ミニポーチとしても使える＆選べるデザイン展開

エコバッグを可愛く持ち歩けるチャームですが、もちろん単体でミニポーチとして使うのもおすすめ。目薬やイヤホンなどの小物や、ちょっとしたコスメを入れるのにちょうどいいサイズ感です。

さらに、ボストン型やリュック型、香水風などチャームデザインのバリエーションも豊富で、お気に入りの形を選べるのも嬉しいポイントです。

今回は、THREEPPYの『チャーム付エコバッグ（ショルダー風、LBE） 』をご紹介しました。

アクセサリー感覚で持ち歩けるうえ、実は大容量エコバッグというギャップが魅力♡ミニポーチとしても使えてデザインも選べるので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。