「2個つなげるとさらに便利！」スケジュール管理が捗る小さな100均文具
商品情報
商品名：ロケットスタンプ 仕事・家事
価格：各￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4542804162394
ついにセリアにも登場！スケジュール管理に役立つ『ロケットスタンプ』
セリアをパトロールしていると、こんなものを見つけました。今回は、『ロケットスタンプ 仕事・家事』という商品をご紹介します。
こちらは予定管理に便利なスタンプです。ダイソーでも絵文字スタンプという似た商品がありますが、ついにセリアでも似た機能のスタンプを見つけたので購入してみました！
価格はそれぞれ110円（税込）。筆者が購入した店舗では、文具売り場に置かれていました。
イエローのキャップのこちらは、仕事にまつわるスタンプがセットになっています。
時計、家、「休」の3種類のマークで、一目でわかりやすいデザインです。
コンパクトなうえ、キャップが付いているので、持ち運びやすいのもポイント。
浸透印タイプなので、いつでもどこでも使いやすい点も魅力です。
一方、ベージュのキャップのこちらは、家事にまつわるスタンプがセットになっています。
ショッピングカート、配達トラック、ゴミ袋の3種類のマークです。
2つのセットを組み合わせて、1つにまとめることができました。
商品名にある通り、昔懐かしいロケット鉛筆のように、好きなスタンプをカスタマイズするのも良さそうですね。
短いとペンケースの中で紛れてしまうことがありますが、ここまで長くすればペンと一緒に保管しやすいです。
小さいスタンプだから手帳やミニカレンダーに押しやすい！
スタンプを押すだけで、予定をパッと把握できるのが便利！
印面が小さいのと、絵柄が細かいので手帳に押しやすいです。
ただ、そのせいかインクが少しにじむのが気になりました。
軽く押しただけですが、裏にも少しインクが抜けてしまいました。
紙の厚さにもよるかと思いますが、特に紙質が極端に薄いものに押す際は注意した方がいいかもしれません。
ミニサイズのカレンダーなどにも使いやすく、簡単にスケジュール管理ができて便利です！気になる方は、セリアでぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。