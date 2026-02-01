全国各地で記録的な大雪が観測された2026年1月。石川県白山市では、雪崩を想定した救助訓練が行われました。冬山に潜む危険を取材しました。

積雪が2メートルを超える白山市の山地で行われた北陸地方雪崩講習会。

専門家などを講師に招き、登山やスキーなどで冬山を楽しむ人を対象に毎年行われています。雪が積もった斜面で行われる実地訓練は、全国的にも例が少ない取り組みです。雪崩に巻き込まれる危険を理解するため専門家立ち合いのもと、記者が雪に埋めてもらうことに。

雪の深さは、およそ50センチ。

記者「光がまったく入りません。真っ暗でまったく動かなかったです。ビックリしました。すごい圧迫される感じがこんなに雪が重いのかと」

北陸地方雪崩講習会 朴木孝之代表「例えば半身埋まっても出れない。雪崩に埋まるとかなり高い確率で低体温症にもなる。低体温症で亡くなる方もいる」

「弱層」を観察して雪崩のリスクを予測 冬山で滑り始める前に重要な雪質の調査

巻き込まれると命に危険が及ぶ雪崩。全国的には2020年までの30年間で179件の雪崩死亡事故が発生しました（「雪崩事故事例集 190」山と溪谷社）。また、1月25日には長野県で雪崩に巻き込まれ、ロシア国籍の男性が死亡しています。

このような雪崩事故に巻き込まれないために重要なのが雪質を観察することです。雪崩が起きやすい雪質とはどのようなものなのでしょうか。

講習会では雪崩が起きやすい雪質を理解するために山の斜面で調査を行いました。初めにスコップなどで両辺がおよそ30センチになるように雪を掘り出します。

次に、力の加減を変えながらこの雪を上からスコップで押していき、「弱層」と呼ばれる崩れやすい層を見つけていきます。

一度スコップで軽く押した雪の層をよく見ると、亀裂が入っているのが分かります。

この亀裂が入った部分が「弱層」です。新雪が積もっていく途中に降ったあられの層が「弱層」になった可能性があるということです。

北陸地方雪崩講習会 森田和人さん「何箇所か壊れたと思うんですけど、20センチのところ、さらに40センチ、60センチ。多分3日くらい降ってるやつがきょうの新雪、昨日の新雪、その前の新雪という形になっています。滑りやすい雪というか崩れやすい雪になっていると思います。雪崩は起こりにくいと思います。滑らないので」

「後ろに手をかけて前に出すだけでずれる雪の層は表層雪崩の可能性が高い」雪崩に巻き込まれないように雪質や地形に注目

雪崩は、斜面にある雪が摩擦などで支える力よりも重力による下に滑る力が大きくなって雪の層が一気に滑り落ちる現象です。

北陸地方雪崩講習会 田中誠さん「後ろに手をかけて前に出しただけでスッと出てくるような雪があると、スキーなどで滑る時に表面からその層で表層雪崩が面発生で落ちてくる可能性が高い」

冬山での滑走前には雪質を観察することで雪崩が起きやすい環境なのかを判断することが大切です。また、雪崩が起こりやすい急斜面や雪がせり出した場所を避け、尾根や樹木が多い場所など雪崩が起こりにくい場所を見極めて行動することも雪崩のリスクを下げることに繋がります。

冬山遭難者の救助方法とは 雪で見えなくなった遭難者を見つけ出すカギは「ビーコン」という発信機

講習会では、いざという時の救助訓練も行われました。

北陸地方雪崩講習会 朴木孝之代表「レスキュースキルがある仲間といけばちゃんと救助できる事例もたくさんある」

雪崩発生時の捜索で重要になるのが、「ビーコン」という発信器です。ビーコンは、1秒ごとにパルス信号を発信する機器で、遭難者のビーコンから出る信号を頼りに雪に埋もれた人を捜します。講習会では、地上での講習で知識を深めてから、実際に雪の上での訓練が実施されました。

北陸地方雪崩講習会 田中誠さん「Ｚのようにジグザグに切りながら信号をどこで拾うか。信号を拾ったらビーコン上に距離と方向が出てくるのでそこに向かって進む。3メートルほど近づいたらそこからはビーコンをひざ下まで落として進み、表示される距離が一番短くなるところを探すとその付近に埋まっている」

ビーコンで遭難者の場所を見つけたら、プローブと呼ばれる長い棒を雪に差しながら遭難者の位置や深さを特定し、スコップで掘り出します。講習会での訓練は複数人で声をかけ合いながら行われていました。

北陸地方雪崩講習会 田中誠さん「グループで捜索するというのはグループを統括することが重要になる。リーダーをたてて役割分担をするなり、そこで捜索できるような状態なのかを確認することから始めてなるべく早く効率的にメンバーが動けるような形で捜索を進めるのが一番大事」

本番さながらの訓練を終えた参加者は。

参加者「先を読んでなるべく救出をぼーっと見ている時間を無くして何かできる事からやっていくというが重要だと思った」「滑走具を着けながら実際にレスキューすることが初めてだったので自分の思ったところにちゃんと滑っていくところとスピードをコントロールしてちゃんと正確にビーコン操作をするところは難しいと思った」

記録的な大雪で雪が積もり、冬山を楽しもうという人も増える中、雪崩の危険性も高まっていることに注意が必要です。

北陸地方雪崩講習会 朴木孝之代表「山に入る場合はきちんとした装備を身に着けてちゃんとした装備を整えて入ることは基本ですからそれを守っていただけたらうれしい」

気温が上昇したあとや雨が降ったあとは、積もった雪の表面が溶けていきます。そのあとに寒気が強まると積雪の表面が凍り、その上に雪が積もった場合は雪崩のリスクが高まることが予想されます。また、急斜面にたくさんの雪が積もる場合も雪崩のリスクが高まる要素になります。周りの地形や気象情報などを十分に確認しながら行動することが大事です。