昨季まで巨人の２軍監督を務め、今季からオイシックスの「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」に就任した桑田真澄氏（５７）が１日、静岡・伊豆市の志太スタジアムで始動した。新天地でのキャンプインを迎え、午前９時２０分ごろにジャージー姿でグラウンド入りした。

桑田ＣＢＯは昨年１０月２８日に巨人を電撃退団。一度は充電期間を設ける方針だったが、オイシックスの熱烈オファーもあり、新たな挑戦を決断した。昨年１２月の就任会見では「微力ですが、全力を尽くしたい」、「（オイシックス側の）熱い思いに心を打たれた。何とか力になりたいなという気持ちが芽生えてきた」などと抱負。「サイエンス」「バランス」「リスペクト」の３つを育成のキーワードに掲げて若いチームを育て、中長期的に「勝利と育成」の両立を目指すことを明かしていた。

◆桑田 真澄（くわた・ますみ）１９６８年４月１日、大阪府生まれ。５７歳。ＰＬ学園から８５年ドラフト１位で巨人入り。最優秀防御率２度、最多奪三振、ＭＶＰ、沢村賞を各１度。２００６年限りで巨人を退団し、０７年パイレーツ。０８年３月引退。２１年に投手チーフコーチ補佐として巨人に復帰し、２４年から昨季まで２軍監督。昨年１０月に巨人を退団し、今季からオイシックスＣＢＯに就任。ＮＰＢ通算４４２登板で１７３勝１４１敗１４セーブ、防御率３．５５。右投右打。