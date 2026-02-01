俳優の當真あみ（19）が31日までに自身のインスタグラムを更新。

「舞台『千と千尋の神隠しSpirited Away』ソウル公演を、莉菜ちゃんと見に行ってきました！」と記し、日本テレビ系で連続ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（25年）で共演した俳優の嵐莉菜（21）と韓国を訪れたことを報告。

「小さい頃何度もテレビで見た作品を目の前で見る事ができて、自分も一緒に千と千尋の神隠しの世界に迷い込んだような気持ちになりました。萌音さんの演じる千尋が、アニメからそのまま飛び出してきたみたいで、『あ！あそこのシーンだ！』と、アニメが脳内に同時に浮かんできて、最初から最後まで見入っていました。ハクもリンも釜爺もみんな物語のまんまで、誰かがセリフを発するたびに涙が出そうになりました。夏木マリさんの湯婆婆を見た時は感動で鳥肌が立ってました笑どうしても観たいと思っていた舞台だったので本当に楽しかったです」と記し、舞台「千と千尋の神隠し」主演の上白石萌音（28）に嵐と抱きつく写真を披露した。

「萌音さんと一緒に韓国料理も食べました 私も莉菜ちゃんも舞台を見終わった余韻から抜け出せず、萌音さんに会っただけでもまた涙が出そうになりました。素敵な機会をいただけて幸せでした」と感慨をつづった。

この投稿に上白石から「本当に本当に嬉しかった、本当にありがとう！！ラブ」と感謝を寄せた。

フォロワーからは「梅園のかるた部3人が韓国で再会だなんてすてきだね」「あの日の僕たちが巡ループだ」「ずっと仲良しで嬉しい！今後も絡み楽しみに待ってます」などのコメントが寄せられている。