元NHK沖縄放送局キャスターで、昨年末にグラビアデビューしたラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が31日までにインスタグラムを更新。写真集購入者へ感謝を伝えた。

「This is TOMOKA ご購入いただいた皆様、本当にありがとうございます お礼をきちんと伝えたいと思いながら、気づけば少し時間が経ってしまいました」と感謝した。

「ラジオは、メールを通して『今、一緒に時間を過ごしている人』が自然と感じられるのですが、デジタル写真集は、どんな方が見てくれているのか分からなくて。だからこそ、そっと想像しています。それもまた、楽しい時間です」と思いを打ち明け、ビキニ姿で両手を上げたグラビアを披露した。

「This is TOMOKAのロケ地・宮古島は、撮影中は雨が降ったりもあったのですが、晴れた時は海の色が刻々と変わる、とってもとっても美しい場所です!!いつか、遊びに行ってみてくださいね」と呼びかけた。

この投稿にフォロワーからは「笑顔もボディも堪らん程素敵」「お宝は(隠さず)みんなで共有」「お胸もご立派ですがお肌もお綺麗」「眼福ものです」とコメントが寄せられている。

広島県呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経て、15年4月からフリーアナウンサーに転向。17年10月にラジオ沖縄に入社した。同局番組『華華天国』のメインパーソナリティーとして人気を集めている。15年には写真集「ASAKARA TOMOKA」を発売。また、昨年11月17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）で、水着グラビアデビュー。自身のインスタグラムではふくよかな谷間を披露した“セクシー”な写真を公開し「令和のスイカップ」の見出しが躍った。