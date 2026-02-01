得点取り消された三笘薫、地元メディアからの評価は？ 「悪くなかったけど…」
ブライトンに所属する日本代表MF三笘薫のパフォーマンスに一定の評価が与えられている。
プレミアリーグ第24節が1月31日に行われ、ブライトンはホームでエヴァートンと対戦。73分にパスカル・グロスが先制点を決めたものの、90＋7分にベトに同点弾を許してしまい、1−1のドローで終了。ブライトンはリーグ戦4試合未勝利（3分け1敗）となった。
この試合に先発出場した三笘は試合序盤にゴールに迫る場面を作ったほか、83分には惜しくも直前のプレーでオフサイドと判定されて取り消しとなってしまったが、こぼれ球を押し込んでネットを揺らす場面も見せるなど、3試合連続でフル出場を果たした。
試合後、選手採点を発表した地元メディア『Sussex World』は、三笘に「6」点をつけ、「15分には（ダニー・）ウェルベックとの素晴らしい連携から左足でシュートを放ったが、わずかに枠を外れてしまった。とても惜しかった。今日の三笘は悪くなかったけど、素晴らしいとは言えない」と綴られている。
