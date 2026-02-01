モーリー・ロバートソンさん死去…日米双方背景に多彩な活躍 東大・ハーバード大に合格、ラジオ、音楽、ジャーナリスト、俳優…『青天を衝け』ペリー役
ラジオパーソナリティー、ミュージシャン、コメンテーターなどとして活躍したモーリー・ロバートソンさんが1月29日、亡くなった。63歳だった。2月1日、公式Xで訃報が伝えられた。
モーリーさんは、1963年1月12日生まれ。日米双方の教育を受けた後、81年に東京大学とハーバード大学に現役合格。東京大学、ハーバード大学に加え、MIT、スタンフォード大学、UCバークレー、プリンストン大学、エール大学にも同時合格した。88年ハーバード大学を卒業。
84年、大学在学中に自叙伝「よくひとりぼっちだった」を刊行し、ベスト・セラーに。91年から98年までJ-WAVEの深夜番組『Across The View』のパーソナリティーを務めた。
ミュージシャンとしては、現代音楽やモジュラー・シンセサイザーの専門家として知られ、多数の作品を生み出した。さらに、国際ジャーナリストとして多数の情報ニュース番組などに起用され、鋭く優しい語り口で愛された。
俳優としては、NHK大河ドラマ『青天を衝け』ではマシュー・ペリー役をはじめ、TBS日曜劇場『日本沈没−希望のひと−』ピーター・ジェンキンス役や、NHK特集ドラマ『倫敦ノ山本五十六』米代表団デビス代表役、テレビ東京ドラマスペシャル『二つの祖国』裁判官長ウェッブ役などで、重厚な演技を披露。『ゴールデンカムイ ―北海道刺青囚人争奪編―』『家政夫のミタゾノ』などにも出演した。
■全文
モーリー・ロバートソン儀 かねてより食道癌療養中でございましたが
去る一月二十九日 午前○○時五十六分 六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます
葬儀は故人の生前の遺志により近親者のみで執り行いました
事後の御報告となりましたこと 御詫び申し上げます
ここに故人が生前中賜りました ひとかたならぬ御厚誼に深謝し 衷心より御礼申し上げます
尚誠に勝手ながら御香典 御供物 御供花等の御厚志につきましては固く御辞退させて頂きます
まずは略儀ながら書中をもちまして謹んで御挨拶申し上げます
令和八年二月一日
池田有希子
オフィスモーリー スタッフ一同
