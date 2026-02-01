ハリウッド俳優は才能や容姿など他者よりも抜きんでたものを有する存在だが、『THE BATMAN ―ザ・バットマン― 』シリーズのロバート・パティンソンには“身体の匂い”という人並みを外れた特徴があったようだ。ところが現在、そこに変化が起きているそうで……。

米のインタビューにて、「あなたはクレヨンのような匂いがするのだとインタビューで読んだことがあるのですが、今もそうなんですか？」と尋ねられたパティンソン。これは、米による2020年のインタビューにて、「自分の匂いをどう表現しますか？」と問われ、「クレヨンの匂いがするっていろんな人に言われるんだよ」と答えたことを受けての質問だ。

パティンソンは、この質問に対して「何かが変化したみたいです。身体の化学反応が変わったのかな。すごく不思議ですよね。でも以前は100%、まさにクレヨンの匂いがしていましたよ」と回答。「年を取るにつれて匂いがしなくなっている気がします。自分の匂いにほとんど気づかないんです」と変化に言及し、。“クレヨンのような匂い”について改めて説明している。

「昔はすごく特徴的で、はっきりとした匂いがあったんです。前はかなり強烈な匂いだったんです。それが、なんだかクレヨンのような匂いになったとき、何かが死んだような感じがしました。7年周期だった気がします……。古い自分が死んだ時、僕はクレヨンの匂いになったのかもしれません。そして新しい自分が生まれた時、匂いはしなくなっていったんです。」

インタビュアーが「“新しい自分”が生まれたってどういうこと？」と追及すると「僕は今、全然匂いを感じないんです。すごく変な感じ。匂いを嗅ごうとしても、すごく近寄らないと分からないんです。理解ができないですよ。ジムに行っても、もう全然匂いがしなくて」と話した。

身体そのものの匂いに加え、嗅覚にも変化が生じているということだろうか？ インタビュアーから「どこかでコロナになって、嗅覚が失われたんですかね」と心配されると、「実際に嗅覚が一時的に失われて、何ヶ月も経ってから気づいたんです。今は戻ったと思う……たぶん」と返している。

パティンソンと匂いにまつわる逸話は多く、『トワイライト』シリーズの撮影中には「シャワーを浴びないから周囲が困っている」とされたこともある。はたまた、歴代バットマン俳優が使用したマスクの中で、もっとも匂いがったのは『バットマン & ロビン Mr.フリーズの逆襲』（1997）のジョージ・クルーニーのものだったことを自ら明かしてもいる。

