ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが食道がんのため1月29日に亡くなっていたことが1日、分かった。63歳だった。モーリーさんの公式Xで伝えられた。モーリーさんを襲った食道がんとはどのようなものなのか。

国立がん研究センターによると食道がんは、食道の粘膜にある細胞ががん化することで発症する。日本人の食道がんでは、食道の中央付近（胸部中部食道）に発症するケースが約半数、次いで胸部下部食道、胸部上部食道の順に多く、食道胃接合部と頸部食道にも発生するという。

発症するのは一般的に男性が多く、年代では60〜70代が多い。また、胃がんや頭頸部がんなど、他のがんを重複することもある。初期には自覚症状がないことがほとんどで、早期発見は難しい。がんが進行するにつれて、飲食時の胸の違和感、飲食物がつかえる感じ、体重減少、胸や背中の痛み、咳、声のかすれなどの症状が出る。

“2大リスク”は喫煙と飲酒。量はもちろん、飲んで顔が赤くなる体質の人も注意が必要。また、他のがんに比べ、再発率が30〜50％と高いのも特徴。再発するかどうかは5年経過が一つの目安。1年以内の再発が多いとされる。

近年ではお笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（64）が昨年4月3日に自身のYouTubeチャンネル「貴ちゃんねるず」で食道がんを公表。「しばらくの間、芸能活動をお休みする」と発表していた。