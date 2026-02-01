【おとめ座】2026年2月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おとめ座」の2026年2月の運勢を占います。
【今月のカード：女帝（The Empress）／逆位置】
「女帝」の逆位置は、人を愛することや、好意のバランスを見直すことを表します。
今月は、友達や家族など身近な人との時間を大切にすると、穏やかな流れになる1カ月。
ただし、依存関係になりすぎるのはNG。程よい距離感を意識すると、関係性がより健やかに◎。
【今月のラッキーカラー：ホワイト】
白は、気持ちをリセットし、純粋な思いやりを保つ力をくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
