【しし座】2026年2月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2026年2月の運勢を占います。
【今月のカード：塔（The Tower）／正位置】
「塔」の正位置は、思いがけない出来事をきっかけに、状況が動くことを暗示します。
今月は、これまで停滞していた環境や物事が、一気に動き出す流れになりそう。
ただし、その変化はあなたにとってよい知らせ。恐れずに流れに乗ってしまってOKです。
【今月のラッキーカラー：ブラック】
黒は、自分を守りながら、力強く進む力を与えます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
