スタイルが魅力的だと思う「スターダスト所属」の男性俳優ランキング！ 「岡田将生」を僅差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は2025年12月18〜22日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×スターダスト男性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では「スタイル」に注目したランキングを紹介します。
それでは、「スタイルが魅力的だと思うスターダスト所属の男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位に選ばれたのは岡田将生さんです。岡田さんは、2006年にCMでデビューすると、『重力ピエロ』、『ハルフウェイ』、『ホノカアボーイ』、『僕の初恋をキミに捧ぐ』など主役級の映画が次々と公開されブレーク。現在では、主演作だけでなく脇役でも名作に出演して存在感を見せています。
そんな人気が高い岡田さんは、身長が高く雑誌などでモデル姿を見せることも。小顔で足が長くどんな洋服でも着こなし、各メディアでスタイルのよさを披露しています。
回答者からは、「痩せ型で高身長なところが見栄えがいい」（30代女性／埼玉県）、「高身長で手足が長く、全体のバランスが非常に美しい」（50代男性／広島県）、「顔が小さくて全身が映ると本当にスタイルの良さを実感する」（20代女性／福井県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは横浜流星さんです。横浜さんは、雑誌『ニコラ』（新潮社のメンズモデルを務め人気を得ます。その後、『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系）で俳優デビュー。2025年には、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、映画『国宝』、『イクサガミ』（Netflix）など、話題作に出演しています。
バランスの取れたスタイルのよさを誇る横浜さんは、現在でも雑誌などでモデルとして活躍。「ディオール」のジャパンアンバサダーを務めるなど、ファッション業界からも注目されています。
回答者からは、「身長が高いわけではないのに、それを感じさせないバランスのいいスタイルだと思います」（50代女性／埼玉県）、「手足が長く引き締まった体型をしてる」（60代男性／静岡県）、「身長と体型のバランスが良く、立ち姿や動作に自然な美しさがある」（40代女性／鹿児島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
それでは、「スタイルが魅力的だと思うスターダスト所属の男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
【6位までの全ランキング結果を見る】
2位：岡田将生／75票
2位に選ばれたのは岡田将生さんです。岡田さんは、2006年にCMでデビューすると、『重力ピエロ』、『ハルフウェイ』、『ホノカアボーイ』、『僕の初恋をキミに捧ぐ』など主役級の映画が次々と公開されブレーク。現在では、主演作だけでなく脇役でも名作に出演して存在感を見せています。
回答者からは、「痩せ型で高身長なところが見栄えがいい」（30代女性／埼玉県）、「高身長で手足が長く、全体のバランスが非常に美しい」（50代男性／広島県）、「顔が小さくて全身が映ると本当にスタイルの良さを実感する」（20代女性／福井県）などの意見が寄せられました。
1位：横浜流星／78票
1位に選ばれたのは横浜流星さんです。横浜さんは、雑誌『ニコラ』（新潮社のメンズモデルを務め人気を得ます。その後、『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系）で俳優デビュー。2025年には、NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、映画『国宝』、『イクサガミ』（Netflix）など、話題作に出演しています。
バランスの取れたスタイルのよさを誇る横浜さんは、現在でも雑誌などでモデルとして活躍。「ディオール」のジャパンアンバサダーを務めるなど、ファッション業界からも注目されています。
回答者からは、「身長が高いわけではないのに、それを感じさせないバランスのいいスタイルだと思います」（50代女性／埼玉県）、「手足が長く引き締まった体型をしてる」（60代男性／静岡県）、「身長と体型のバランスが良く、立ち姿や動作に自然な美しさがある」（40代女性／鹿児島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)