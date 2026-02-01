【かに座】2026年2月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2026年2月の運勢を占います。
【今月のカード：戦車（The Chariot）／正位置】
「戦車」の正位置は、強気に進んでいく力を表します。
今月は、自分の言葉や行動に自信を持ち、前に出ていける1カ月になりそう。
ただし、ワンマンになりすぎるのはNG。周りの意見も取り入れることで、流れがより安定します。
【今月のラッキーカラー：シルバー】
銀色は、あなたの勢いを生かしつつ、視野を広く持つサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
