2026年2月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「かに座」の今月の運勢を占います。

写真拡大 (全2枚)

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「かに座」の2026年2月の運勢を占います。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


【今月のカード：戦車（The Chariot）／正位置】
「戦車」の正位置は、強気に進んでいく力を表します。

今月は、自分の言葉や行動に自信を持ち、前に出ていける1カ月になりそう。

ただし、ワンマンになりすぎるのはNG。周りの意見も取り入れることで、流れがより安定します。

【今月のラッキーカラー：シルバー】
銀色は、あなたの勢いを生かしつつ、視野を広く持つサポートをしてくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)