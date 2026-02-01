2026年2月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「ふたご座」の今月の運勢を占います。

写真拡大 (全2枚)

占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「ふたご座」の2026年2月の運勢を占います。

ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


【今月のカード：教皇（The Hierophant）／逆位置】
「教皇」の逆位置は、今は無理に決断しなくてもよいことを示します。

今月は、決定や判断を急がないでOK。タイミングを見極める時期です。

ただし、できるだけ準備を進めておくこと。チャンスが来た時に生かしやすくなります。

【今月のラッキーカラー：レッド】
赤色は、動くべき瞬間に力を引き出す手助けになります。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)