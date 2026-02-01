【おうし座】2026年2月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2026年2月の運勢を占います。
【今月のカード：星（The Star）／正位置】
「星」の正位置は、やりたいことや興味のあるものが次々と現れる暗示です。
今月は、アイデアや構想がたくさん浮かび、心が弾む1カ月になりそう。
ただし、迷いすぎて何も手をつけられないのはNG。直感で選ぶことで物事が動き出します。
【今月のラッキーカラー：オレンジ】
オレンジは、前向きな気持ちを後押しし、選択に自信を与えてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
