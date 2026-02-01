【おひつじ座】2026年2月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おひつじ座」の2026年2月の運勢を占います。
【今月のカード：節制（Temperance）／正位置】
「節制」の正位置は、バランスを保つことを意味します。
今月は、2つのことを同時に進めるなど、両立する力が発揮できそう。
ただし、無理をしすぎるのは禁物。休みはしっかり取って、エネルギーチャージを意識すると流れが安定します。
【今月のラッキーカラー：パープル】
紫色のアイテムは、自分のペースを保ち、頑張りすぎないようにサポートをしてくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
