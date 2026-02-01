1月27日に公示された衆院選（2月8日投開票）には、長崎県内の3小選挙区に計10人が立候補した。候補者たちの横顔を2回に分けて紹介する。（届け出順）

金子 容三氏

43歳 自民前職

民間から政治の世界に飛び込み、初めて挑んだ2023年10月の衆院補欠選挙を制して以来、2年3カ月で3度目の国政選挙。電撃解散の短期決戦に「正直、驚いた」とは言うが「3期目となれば、さらに貢献できる」と自信を見せる。

この間、防衛、内閣府政務官として広い視点を学びつつ地元を回って課題解決に尽くしたという。自身の判断軸は自分や誰かのためではなく「国、地元のためになるか」だと言い切る。

知事と衆参両議員を務めた父を負け知らずの「選挙の鬼」であり「生涯の師」とする感性は政治一家ならでは。細かく、痛い助言も受け入れて同じ道を歩く。家族との時間を大切にする家庭人でもある。

（重川英介）

田崎 耕太氏

43歳 中道新人

自民前職に挑む自身の課題を取材で問われ「知名度」と即答した。西海市議を2期務め、市長選に2度挑んだとはいえ、五島を含む広大な3区では浸透していないことを自覚する。

それでも国政選挙に立ったのは「地方を良くするには、まずは根本である国の政治から」と考えたから。「決めたらすぐに動く。ずっとそうしてきた」

社会のルールを定める法律を学んだ学生時代、その法律を生む政治に魅せられた。「ごく普通の一般家庭に育った」という自身が政治に関わることで、誰にでも政治の光が当たるようにしたい、と志す。座右の銘は「井を掘るは水を得るが為なり」。目的を見失うな、と戒める。

（重川英介）