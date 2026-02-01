1月27日に公示された衆院選（2月8日投開票）には、長崎県内の3小選挙区に計10人が立候補した。候補者たちの横顔を2回に分けて紹介する。（届け出順）

山田 勝彦氏

46歳 中道前職

離島航路運賃の島民割引を島民以外にも広げる法改正案を党内で論議し、他党と一緒に国会に提出した。「現場で対話し、解決策をつくり、他党に呼びかけ提案する。信頼関係が高まっていく過程を実感した」

同時に「志を同じくする仲間がいなければ、国政で本当の意味で仕事はできない」とも思った。悩みながらも新党参加を決めた。

初当選から4年あまりで4回目の選挙。区割りが変わった前回は島原半島に浸透しきれず悔いを残した。「離島の次は半島振興の専門家として、課題解決に臨むことを訴えていきたい」

家族と過ごす時間は、やっぱり癒やし。妻と小4の長男との夏休み旅行は欠かさない。

（今井知可子）

高木 聡子氏

44歳 参政新人

フリースクールの代表をしながら、中学生の3人の子どもを育てるシングルマザー。平日も休日も関係ない多忙な日々を送る中、掃除や片付けが息抜きになるという。「趣味に主婦業が入っています。きれいになるとスカッとする」

昨秋から党が主催する政治塾での勉強に力を入れてきた。長年考える機会はなかったが「よりよい政治をすれば多くの人が幸せになれる」と気がついた。2度目の国政選挙で、農業や減税政策も積極的に訴える。

子どもからは「やりたいことをやらんね」と背中を押してもらった。「やると決めたら信念は曲げない。イノシシのように怒濤（どとう）の勢いで走り切る」

（鈴鹿希英）

加藤 竜祥氏

45歳 自民前職

国土交通政務官に昨年10月、再び就任した。石川県能登半島などの地震被災地を視察する中で、故郷のことを考えたという。「県内は7割が半島や離島。地震が起きたらどうするかという視点は持っていたい」

3期務めた父寛治氏から地盤を受け継ぎ、自身も3期目を目指す。2024年1月には政治資金収支報告書への10万円の不記載問題で国土交通など三つの政務官を辞任。「ああいう形で辞めたわけですから。国民の目線を忘れず、反省を生かしながら歩んでいきたい」

趣味はバスケットボールで複数の地元チームに所属。「忙しくて、なかなか練習に顔を出せない」のが悩み。5歳をはじめ4児の父親でもある。

（本山友彦）