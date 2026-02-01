アメリカ中西部ミネソタ州で1月、移民当局によって拘束された5歳の男の子と父親について、連邦地方裁判所は速やかに釈放するよう命じました。

ミネソタ州ミネアポリスで1月、南米エクアドル出身の5歳の男の子と父親が移民当局に拘束され、その後、南部テキサスの施設に移送されました。

この2人について、連邦地裁の判事は1月31日、2月3日までに速やかに釈放するよう命じました。

判事は文書で「政府は子どもにトラウマを植え付けてでも、軽率、かつ無能に毎日の強制送還のノルマを達成しようとしている」と移民当局を痛烈に批判。

また、「権力への欲望を抑えられず、そのために際限なく残酷になり、ひとの良識を欠いた者がいる。法の支配など知ったことではないということだ」と厳しく指摘しました。

こうした中、ニューヨークのトランプタワーには多くの人が集まり、ICE=移民・税関捜査局の取り締まりの方法に抗議しました。

抗議活動の参加者

「白人至上主義者たちは追い詰められ必死になっています。自分たちが少数派になることを恐れているのです」

「白人至上主義者、独裁者は負けます。最後に勝つのは民衆です」

連日抗議活動が続くミネアポリスではこの日も抗議デモが行われました。

抗議は各地で当面、続きそうです。