戦後初の３冠王となり、監督としても３度の日本一に輝いた名将で、２０２０年２月１１日に亡くなった野村克也さん（享年８４）の七回忌法要イベント「月見草人生 ノムさん」が東京・墨田区吾妻橋の「ル・モンド駒形」（１月３１日〜２月２３日）と、野村さんが愛した寿司店である新宿区市谷砂土原町の「鮨太鼓」（２月１１日〜２８日）で行われる。

天国へ旅立ってから６年が経つが、今でもノムさん人気は不変のままだ。今もなお、まな弟子たちはプロ野球界やアマ野球界で指導者を務め、自らが学んだ「ノムラの考え」を若き野球人たちに伝えている。

今回のイベントでは自宅で保管されていたユニホームやノート、色紙や盾などのノムさんゆかりの品が展示される。中でも相手チームへの緻密（ちみつ）な対策を綴ったノートは一見の価値あり。「野村ＩＤ野球」の神髄に迫る、またとないチャンスと言える。

入場料は１０００円。イベントの収益の一部は、少年野球の普及など子供たちのために寄付される。球春到来。名捕手であり名将であったノムさんに“再会”し、その足跡を体感したい。

野村克也七回忌「月見草人生 ノムさん」

〜選手時代〜

ル・モンド駒形

（東京都墨田区吾妻橋２−４−１０）

２０２６年１月３１日〜２月２３日 １１：３０−２２：３０（Ｌ．Ｏ．１９：００）

〜監督時代〜

鮨太鼓

（東京都新宿区市谷砂土原町１−２−５７ 久貝ビル１階）

１１：３０−２２：３０（Ｌ．Ｏ．２２：００）

※１３：００−１５：００は見学のみ