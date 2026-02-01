水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 2026年2月の運勢

【今月の運勢・2026年2月】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今月の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今月の運勢年始から準備してきたことを行動に移して！最新情報のチェック＆運動も吉

1月にこの先の予定を立てて、新たな動きのための準備をしてきた人は、ここからが本番！ 思い切ったチャレンジも可能なので、今年やりたいことにどんどん着手し、行きたい場所にも出かけましょう。準備不足の人は、日々の課題に積極的に取り組むことで運気も上向きに。また、役に立つ最新情報をキャッチしやすい時期なので、そこから夢や希望が広がることも。ニュースや口コミのチェックは吉。スポーツやエクササイズで体を動かすことも開運に。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今月の運勢協力者にめぐまれるとき。願いごとはひとつに絞って

あなたのもとに“協力の波”が押し寄せます。ひとりでは届かなかった大きなテーマも、仲間といっしょなら挑むことができるはず。責任の重い役割をまかされそうですが、その緊張感こそ、今後のジャンプアップにつながります。また、かなえたいことをひとつに定めるほど結果がついてくるので、優先順位を決め、不要なタスクを切り捨てることも大切。状況を読む力や判断力もさえるので、今抱えている問題も段階的に調整していけば、やがて落ち着くでしょう。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今月の運勢公私ともに注目の的！意識的に体のメンテナンスを

あなたの中の創造力が輝き出し、仕事でも遊びでも注目を浴びる展開に。今まで関わりがなかったタイプの人とも交流できて、あなたの考え方を変化させるきっかけも生まれそう。また、人をサポートするなど裏方的な仕事にもやりがいが感じられ、その行動も新しい人間関係を呼び込むきっかけに。お金の流れは活発。出費も増えるため、使いすぎには注意。体の不調サインに気づきにくい時期なので、意識的にメンテナンスをすることも忘れないで。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今月の運勢積み重ねてきた努力が形に。長期的な目標設定で運気アップ

“基盤づくり”が一気に進むタイミング。家や生活習慣、人間関係、働き方など、あなたのさまざまな日常が整いはじめます。積み重ねてきた努力が形になり、苦手を克服するような展開も起こりそう。これまでの当たり前が揺らぐような変化があっても、それは新しいステージの入り口です。思い切って踏み出せば、今後の運気が安定していくはず。年間計画など、長期のビジョンを描くほど運気が伸びていくでしょう。

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今月の運勢人のやさしさに包まれるとき。自然体ですごせる環境づくりを

穏やかな人間関係にめぐまれ、人の温かさを実感できるやさしい時間が流れます。プレッシャーを感じたり、悩んだりすることもありますが、そんなあなたにそっと寄り添ってくれる人が現れ、癒やしや救いをもたらしてくれそう。また、抱え込みすぎていたタスクや義務を見直し、“無理のない形”に整えるのにもいいタイミング。自然体でいられる生活スタイルを探し、リラックスできる時間をしっかり確保しましょう。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今月の運勢ていねいに時間をかけて物事を進めると◎。お金の使い方を見直そう

運気に勢いがあり、思い立ったことにすぐ手を伸ばせます。でも、一気に片づけようとすると、空回りしたり、混乱を招いてしまったりするかも。以前から考えていたことでも、急に方向を変えるより、ていねいに時間をかけて判断したほうがうまくいきます。また、物やお金の使い方を見直して、余分なものを減らすことも大切です。ふとした言動が相手の地雷を踏む可能性もあるため、特に調子がいいときほど余計なひと言には気をつけて。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今月の運勢できることを少しずつ積み重ねることが大切。人の意見に耳を傾けて

自分の力で前進することで、かなえたい夢への距離が近づきます。完璧でなくていいので、自分にできることを少しずつ積み重ねていきましょう。特に大事なテーマからは目をそらさずに。やる気が出ないときは、だれかのために動くことで不思議とパワーが復活。人の意見に素直に耳を傾けると、自分に足りないものや、これから身につけるべきものも見えてくるでしょう。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今月の運勢夢中になれるものが見えてきそう。新たな出会いがいい刺激に

1月に集めたさまざまな情報の中に、あなたが情熱的になれるもの、心地いいと思える居場所が見えてきます。特に新しい人との出会いは、生活の方向性を変えたり、夢を再確認したりするきっかけに。あなたを必要とする人が増えるほど運気は上向くので、まわりの人を思いやる気持ちも大切にすると◎。ただし、誘いが増えて出費がかさみやすいので、見栄を張らず、無理な支出は控えましょう。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今月の運勢“方向転換”でやりたいことが鮮明に。決断は慎重にして

動き出していた物事に、方向転換のサインが入りそうです。予想外の展開に戸惑うかもしれませんが、その心の揺れがあなたの本音を引き出し、やりたいことを鮮明にしてくれます。今月の決断は、スピードより慎重さが大事。じっくり向き合うほど、状況があなたの味方をしてくれて、ピンチがチャンスへと変わっていきます。特に大きな計画ほど準備や根回しをしっかりと行い、明るい未来のための土台づくりを進めましょう。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今月の運勢新たなステージへ！目標達成の運気が高まるとき

これまでの流れがひと区切りし、新たな運気のサイクルが動き出すタイミング。抱えていた問題も片づき、気持ちがすっと軽くなりそうです。次のステージを見すえて、新しい分野に触れる、経験者の助言を求めたり知恵を借りたりすると◎。また、目標達成の運気も高まっているので、結果を出したいテーマは今月中に動き出して。まだ目標が定まっていない人も、この時期に設定するといい流れに乗れるでしょう。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

