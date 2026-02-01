

NYLONʼS NEXT 2026 AWARDS

NY発祥のファッション＆カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が選出する、2026年にさらなる活躍が期待される人を表彰するアワード「NYLON'S NEXT 2026 AWARDS」の授賞式がこのほど、都内で行われ、授賞式前には会見が開かれ、受賞者のオカモトレイジ(OKAMOTO’S)、KiiiKii、佐久間宣行氏、志田こはく、庄司浩平、超特急、ナユタ、ファーストサマーウイカがフォトセッションに臨んだ。 K-POPボーイズグループ部門

TOMORROW X TOGETHER（映像出演:TAEHYUN）K-POPガールズグループ部門

KiiiKiiiJ-POPグループ部門

超特急”IT BOY”俳優部門

庄司浩平”IT GIRL”俳優部門

志田こはくキャラクター部門

KUROMI“イケオジ” CREATOR部門

佐久間宣行”IT GIRL”ノーボーダー部門

ファーストサマーウイカアスリート部門

２０２５ J リーグベストイレブン（映像出演︓早川友基）コメディアン部門

ナユタカルチャーメーカー部門

オカモトレイジ（OKAMOTOʼS）ダンサー＆コレオグラファー部門

RICO HIRAI