東京藝大准教授の西尾美也と林央子による「拡張するファッション演習」の成果展が開催

2022年度に始動した千葉県浦安市と東京藝術大学が連携・協力して行うアートプロジェクト「浦安藝大」内の取り組みとして2023年度から3年間にわたって展開してきた「拡張するファッション演習」が、その最終年度を記念した成果展を開催する。期間は2月3日から8日までで、会場は浦安市民プラザWave101。

「拡張するファッション演習」は、浦安市民を対象に、ファッションの対話的・協働的な側面に光をあて、“個々人のためのデザイン”について、素材や古着のアップサイクルを通して思考・実践する試み。アートプロジェクトに装いを導入する活動で知られる美術家 西尾美也が主宰する授業形式のコミュニケーション型アート作品に、書籍「拡張するファッション」でファッションを多分野にひらく提案を行った編集者の林央子がキュレーターとして、衣類への触覚的な欲望やケアとしての衣服といった観点からファッション研究を行う安齋詩歩子がリサーチャーとして参画。また、アーティストとして、京都の山村で服作りを行う「イアイ（iai）」の居相大輝や、「ビオトープ（BIOTOPE）」の田中優大と田中杏奈などが参加してきた。

同展では、これまでの活動の中で生まれた作品や記録を通じて、アーティストと参加者の3年間の歩みを紹介する。

◾️浦安藝大「拡張するファッション演習」成果展 2023-2026

会期：2026年2月3日（火）〜2月8日（日）

開場：浦安市民プラザWave101 多目的小ホール

所在地：千葉県浦安市入船1-4-1 イオン新浦安ショッピングセンター4階

開館時間：10:00〜17:00（最終日は16時まで）

休館日：2月4日（水）

入場料：無料