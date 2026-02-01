東京＆近県で開催されるグルメイベントまとめ【2026年2月版】　酒粕やあんこ、おでん、クラフトビールなど盛りだくさん！

おとなの週末の読者ならきっと知りたいはずのグルメイベント情報。Web編集部が独自の基準で情報をまとめてみました。調べてみると、甘党も辛党も大満足、日本だけでなく世界のグルメも楽しめるイベントが勢ぞろい。是非2月のお出かけの参考にしてみてください。

開催中〜2月9日のスタート

あんこ博覧会

『〜パリ発、チョコレートの祭典〜 サロン・デュ・ショコラ 2026』

【日時】

2026年1月15日〜2月15日

【開催地・会場】

新宿 伊勢丹

【概要】

チョコレート好きには言わずとしれたチョコレートの祭典。PART1「CACAO」とPART2「ARTISANS」は1月に終了済みで2月はPART3の「NEXT」。

【関連サイト等】

『酒粕サイクル・フェス』

【日時】

2026年1月26日〜2月8日

【開催地・会場】

御茶ノ水

【概要】

新潟の酒蔵から1トンもの酒粕を運んで2週間で使い切る体験型イベント。美容やスイーツといったテーマの体験に加え、酒粕の基本的知識からアレンジレシピまで学べるワークショップも。

【関連サイト等】

『あんこ博覧会』

【日時】

2026年1月28日〜2月14日

【開催地・会場】

日本橋三越

【概要】

全国からあんこの逸品が集まる人気イベント。王道のお菓子のほか、ベリーとあんこの組み合わせや進化系あんこスイーツなども。

【関連サイト等】

『冬なのにご当地アイスまつり2026』

【日時】

2026年1月30日〜2月23日

【開催地・会場】

渋谷PARCO

【概要】

日本全国のご当地アイスが約90種類集まるイベント。会場は「ほぼ日」が運営するイベントスペース「ほぼ日曜日」。

【関連サイト等】

『錦糸超 ちょい呑み巡り』

【日時】

2026年2月1日〜28日

【開催地・会場】

錦糸町

【概要】

錦糸町への訪問者増加や街の活性化を目的に企業5社が協力し、対象6施設の54飲食店で「ちょい呑み」セットを提供。LINEを使ったスタンプラリーも。

【関連サイト等】

『紀州の梅酒まつり2026』

【日時】

2026年2月4日〜3月1日

【開催地・会場】

浅草

【概要】

和歌山県田辺市の「南紀みらい株式会社」と浅草の「梅と星」がコラボ。紀州の梅酒100種類を好きなだけ楽しめます。

【関連サイト等】

『下北沢 チーズと激辛はしご酒』

【日時】

2026年2月5日〜23日

【開催地・会場】

下北沢

【概要】

その名の通りのイベントで下北沢の48店舗が参加。リストバンドを購入するとお通しや席料なしで限定メニューを注文可能に。

【関連サイト等】

『ジャパンブルワーズカップ2026』

【日時】

2026年2月6日〜8日

【開催地・会場】

横浜大さん橋

【概要】

ビールの審査会とフェスティバルの二本立て。クラフトビールメーカー41社の約200種類が提供される。

【関連サイト等】

『第12回酒屋角打ちフェス』

【日時】

2026年2月6日〜8日

【開催地・会場】

上野公園

【概要】

個性あふれる酒屋の魅力を伝えるイベントで、各酒屋が応援したい酒蔵やメーカーのお酒を販売。会場には無料の利き酒コーナーや日本＆全国のグルメ屋台も。

【関連サイト等】

『北海道根室まるごとフェア2026』

【日時】

2026年2月6日〜8日

【開催地・会場】

新宿 西口広場

【概要】

根室市とねむろ水産物普及推進協議会の主催。物産品・名産品の即売コーナーのほか毎日500名限定でクイズとアンケートに答えて景品がもらえるプログラムも。

【関連サイト等】

『台湾文化祭2026春』

【日時】

2026年2月6日〜8日

【開催地・会場】

東京 丸の内KITTE

【概要】

食、デザイン、ライフスタイルを通して現代の台湾文化の魅力を体感できるイベント。

【関連サイト等】

2月10日〜2月19日のスタート

冬に焼酎お湯割りを飲むイベント 2026

『冬のさつまいも博2026』

【日時】

2026年2月11日〜15日

【開催地・会場】

幕張メッセ

【概要】

全国3位のさつまいも産地である千葉に全国からさつまいもが集結。全国の有名店が限定メニューを用意するほか「やきいもグランプリ」も開催。

【関連サイト等】

『北海道地チーズ博 2026』

【日時】

2026年2月12日〜15日

【開催地・会場】

表参道

【概要】

北海道産の「地チーズ」が50種類集まる。好きなチーズ5種類を500円で購入できペアリングも可能。好みのチーズに投票する「総選挙」も。

【関連サイト等】

『ウエノデ.パンダ 春節祭』

【日時】

2026年2月13日〜15日

【開催地・会場】

上野公園

【概要】

アジアのグルメと音楽、そしてパンダを楽しむ3日間。文化、サブカルもテーマで多彩なジャンルのライブ・パフォーマンスも実施予定。

【関連サイト等】

『おやつ市場』

【日時】

2026年2月13日〜15日

【開催地・会場】

二子玉川

【概要】

「家族や友人におすそわけしたくなる、おいしい素敵なおやつ」を日本全国から集めるイベント。

【関連サイト等】

『燕市の米・酒・肴・ものづくりを味わう 体験型PRイベント』

【日時】

2026年2月14日,15日

【開催地・会場】

銀座

【概要】

新潟のアンテナショップで新潟県燕市を丸ごと体験。日本酒の試飲や金属加工品の展示、物販のコーナーのほかプロ向け商談スペースも。

【関連サイト等】

『冬に焼酎お湯割りを飲むイベント2026』

【日時】

2026年2月14日,15日

【開催地・会場】

中目黒

【概要】

その名の通り焼酎のお湯割りを楽しむイベントで33の酒蔵が参集。入場無料で事前のチケットも不要。

【関連サイト等】

『第8回 熱汁祭』

【日時】

2026年2月14日,15日

【開催地・会場】

高円寺

【概要】

身体を温めてくれるスープや煮込みが一堂に。高円寺四大祭りのひとつ「高円寺演芸まつり」と同時開催。

【関連サイト等】

『第3回 ベトナム テト祭』

【日時】

2026年2月14日,15日

【開催地・会場】

代々木公園

【概要】

ベトナムの旧正月「テト」を祝うイベント。

【関連サイト等】

『第11回”徳之島” 観光・物産フェア in 東京 〜徳之島から「春一番」〜』

【日時】

2026年2月15日

【開催地・会場】

代々木公園

【概要】

奄美群島・徳之島の国内最大規模の物産展。ライブステージイベントも。

【関連サイト等】

『GINZA COFFEE FESTIVAL 2026 銀座三越』

【日時】

2026年2月16日〜23日

【開催地・会場】

銀座 三越

【概要】

日本のコーヒーカルチャーを体感できるコーヒーの祭典。全国から33のショップが集まり職人技を体感できるほか飲み比べやフード、スイーツのコーナーも。

【関連サイト等】

『ふるさとマルシェ2026 in 赤坂インターシティAIR』

【日時】

2026年2月18日,19日

【開催地・会場】

赤坂

【概要】

日本各地の「ふるさと」の魅力を集めたマルシェイベント。わかめやにんにく、ポンカンのつかみ取り＆詰め放題イベントも。

【関連サイト等】

『おでん&地酒フェス』

【日時】

2026年2月19日〜23日

【開催地・会場】

上野公園

【概要】

札幌、青森、秋田、仙台、金沢、静岡、大阪など日本全国のおでんと地酒やクラフトビールを楽しめる。もちろん出汁割りも。

【関連サイト等】

『バウムクーヘン博覧会 2026』

【日時】

2026年2月19日〜24日

【開催地・会場】

池袋 東武百貨店

【概要】

47都道府県のバウムクーヘンと愛好家が集まる一大イベント。

【関連サイト等】

2月20日〜28日のスタート

SAKANA&JAPAN FESTIVAL魚ジャパンフェス2026 in 代々木公園

『Aloha YOKOHAMA Ho’opuka hou』

【日時】

2026年2月20日〜2月23日

【開催地・会場】

横浜ハンマーヘッド

【概要】

ハワイへの移民が旅立っていった場所でありハワイ王国のカラカウア王を迎えた地でもある横浜で、グルメを含めハワイを体感できる3日間。

【関連サイト等】

『超ハイボール祭inけやきひろば』

【日時】

2026年2月20日〜2月23日

【開催地・会場】

埼玉県・さいたまスーパーアリーナ けやきひろば

【概要】

いろいろなお酒を炭酸で割って楽しむイベントで合計120種以上のハイボールが勢揃い。

【関連サイト等】

『SAKANA&JAPAN FESTIVAL魚ジャパンフェス2026 in 代々木公園』

【日時】

2026年2月20日〜23日

【開催地・会場】

代々木公園

【概要】

「魚食」の活性化を目的に開催されるイベントで、姉妹イベントをあわせて累計約270万人が集まる。3月で15年目となる東日本大震災からの復興応援を目的に、福島県産の魚介を使った料理を味わえる「発見！ふくしまお魚まつり」なども同時開催。

【関連サイト等】

『ふるさと東京応援祭 あったか鍋 VS 旨だしおでんin上野2026』

【日時】

2026年2月20日〜3月1日

【開催地・会場】

上野公園

【概要】

温かい鍋とおでんが究極の対決。2025年GWの「ギョーザVSからあげフェス」に続く企画。

【関連サイト等】

『川越コーヒーセレクション』

【日時】

2026年2月22日

【開催地・会場】

川越

【概要】

川越Farmer’s Marketが主催するイベントで、自家焙煎珈琲店のほか川越市内のパン屋や菓子店、飲食店が出店。

【関連サイト等】

『ワインと音楽と食の祭典 VIN PARK 2026』

【日時】

2026年2月27日〜3月1日

【開催地・会場】

渋谷

【概要】

日本全国約25のワインメーカーが集まり約100種類のワインを飲み比べ可能。「はらぺこフェスティバル」も同時開催。

【関連サイト等】

『ファーマーズ & キッズフェスタ 2026』

【日時】

2026年2月28日,3月1日

【開催地・会場】

代々木公園

【概要】

「農業と子どもの元気が日本を元気にする」をテーマに農業や食、食文化の魅力と楽しさを発信。屋台やファーマーズマーケットのほか、塩づくり体験やゆるキャラのショー、「しまじろう」のダンスショー、「忍たま乱太郎」のクイズショーなども予定。

【関連サイト等】

『燗酒フェス 2026』

【日時】

2026年2月28日,3月1日

【開催地・会場】

ところざわサクラタウン

【概要】

燗酒に情熱を注ぐ酒蔵が集まり温度によって変わる日本酒の魅力を発信。燗酒と相性のいいおつまみや料理もそろって家族連れでも楽しめるイベントに。

【関連サイト等】

【画像】東京＆近県で開催される2月のグルメイベント情報まとめ、梅酒まつりの梅酒100種一覧も（22枚）