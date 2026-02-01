国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんが食道がんで１月２９日に死去したことが発表された。６３歳だった。公式ＳＮＳで１日に報告された。

パートナーの池田有希子さんと「オフィスモーリー スタッフ一同」の名義で報告。「モーリー・ロバートソン儀 かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日 午前〇〇時五十六分 六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます」と伝えた。葬儀は故人の生前の遺志により近親者のみで執り行ったという。

「事後の御報告となりましたこと 御詫び申し上げます。ここに故人が生前中賜りました ひとかたならぬ御厚誼に深謝し 衷心より御礼申し上げます。尚 誠に勝手ながら御香典 御供物 御供花等の御厚志につきましては固く御辞退させて頂きます。まずは略儀ながら書中をもちまして謹んで御挨拶申し上げます」とつづられた。

モーリー・ロバートソンさんは日米双方の教育を受けた後、１９８１年に東京大学とハーバード大学に現役合格。在学中に自叙伝「よくひとりぼっちだった」を刊行しベストセラーとなる。１９８８年ハーバード大学を卒業。ＮＨＫ「所さん！大変ですよ」や日本テレビ「スッキリ」など多数のテレビ番組にレギュラー出演。タレント、ミュージシャンから国際ジャーナリストまで幅広く活躍していた。

【報告全文】

モーリー・ロバートソン儀 かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日 午前〇〇時五十六分 六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます

葬儀は故人の生前の遺志により近親者のみで執り行いました

事後の御報告となりましたこと 御詫び申し上げます

ここに故人が生前中賜りました ひとかたならぬ御厚誼に深謝し 衷心より御礼申し上げます

尚 誠に勝手ながら御香典 御供物 御供花等の御厚志につきましては固く御辞退させて頂きます

まずは略儀ながら書中をもちまして謹んで御挨拶申し上げます

令和八年二月一日

池田有希子

オフィスモーリー スタッフ一同