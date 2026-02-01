小6男子の自由研究「お母さんの一日」が面白すぎる！最後に書かれていた“感想”にほっこり
普段は朝から午後まで学校に行っている子どもたち。でも、夏休み中は家にいることも多かったと思います。つまり、親子で一緒にいる時間が長かったということ。
3人の男児のママであるsayumi.34さん（@sym.n.41）は、8月にThreadsへある画像を投稿しています。
それは、小6の長男くんがママ・sayumiさんに密着して制作した夏休みの自由研究「お母さんの一日」でした。
その内容が、またすごいんです。sayumiさんの一日の行動を朝から晩まで詳細に記録。お母さん（sayumiさん）の毎日は、こんなタイムスケジュールになっていました。
6：45 起床
7：00 朝ごはんの準備
7：15 みんなを起こす
7：20 洗たくをかける
7：30 三男の幼稚園の準備
7：40 自分の準備（お母さん）
8：00 小学生組を見送り
8：05 三男を着替えさせる
8：25 三男送り
9：00 洗たくをほす
9：20〜10：00 そうじや、家事
10：15〜12：00 買い物
12：00〜13：00 おひるごはん
13：00〜14：15 テレビをみる
14：30 三男のお迎え
15：00〜17：00 子供達をみたり、怒ったり、夕ごはんの準備
17：30〜18：00 おふろ
18：30〜19：30 夕ごはん、片付け
19：45〜20：30 みんなでぐだぐだ
21：00 ねる部屋にいく
22：00 子供達がねたら、自分の好きな事をする
22：30 ねむくなったらねる、ねれなかったらカップラーメンを食べる
最後は、＜感想＞として長男くんの気持ちが綴られています。
「すごく大変だと思ったし、ストレスが溜まる理由が分かりました。お母さんに、お休みはないことも分かりました。これからも困らせないようにしたいです。」
長男くんの自由研究を見たsayumiさんは、「ストレスが溜まる理由が分かったみたいなので笑 研究した甲斐があったね」とThreadsに投稿。たしかに、この自由研究を見て世のお母さんの忙しさを再認識しました。特に、朝から昼にかけての分刻みの慌ただしさといったら……。
なぜ、長男くんは自由研究にこのテーマを選んだのか？ 完成した自由研究を見たsayumiさんの気持ちは？ お母さんの大変さを知ってから長男くんの態度は変わったか？ ……など、気になることをsayumiさんに聞いてみました！
◆日々、「大変だ」と口にする母を見て自由研究のテーマに選んだ
――なぜ、長男くんは「お母さんの一日」をテーマに選んだのだと思いますか？
sayumi：私が日々、「お母さん、大変だわ」という話をしていて（笑）。その姿を見て思いつたみたいで、「お母さんの一日を自由研究にしたいな」と言われました。最初は「自由研究になるのかな？」と思ったんですけど、細かくちゃんとメモしてくれていて。「ちゃんと観察してもらってるな」と思いました（笑）。
――Threadsに「ストレスが溜まる理由が分かったみたいなので（笑）。研究した甲斐があったね」と投稿されていましたが、「こんなに大変な毎日を送ってるのか」と息子さんは驚いたかもしれないですね。
sayumi：はい。ありがたいことにそう思ってもらって。
――自由研究には起床から就寝までのsayumiさんの行動がすべて記録してありました。sayumiさんが起きる前から寝るまで、長男くんはずっと密着していたのでしょうか？
sayumi：起床する時間は私と長男がほとんど一緒で、次男と三男が私の起きる時間をメモしてくれていました。夜遅い時間に関しては「だいたい、こんな感じだったよ」と私が教えてあげて。
――それ以外の時間は、長男くんがノートにまとめながらずっとsayumiさんについて回っていた？
sayumi：そうですね、はい。
――実際に密着されたsayumiさんは、長男くんを変に意識してしまうようなことはありましたか？ それとも、普段の一日を見せてあげた？
