ドジャース・山本由伸投手（２７）が３１日（日本時間２月１日）、ドジャースタジアムで行われたファン感謝祭「ドジャーフェスト」を欠席しながらも“存在感”を示した。

佐々木朗希投手（２４）とともにステージ上でトークショーに登場した大谷翔平投手（３１）が「試合の日はおにぎりを何個食べてますか？」と司会者から質問され、「分かんないですね。由伸が一番おにぎり食べてると思います」と答えて会場の笑いを誘った。さらに昨季はワールドシリーズＭＶＰに輝くなどエースの活躍を見せた右腕について「ライオン（山本）は成長しましたか？」と聞かれ「したと思ったんですけど、今日ヤツは来なかったので、また格下げかなと思います」と爆笑をゲットした。

大谷は過去に、インスタグラムで山本がマウンドで雄たけびをあげる顔と子ライオンを比較するなどしてイジっている投稿が話題となっていた。

ロバーツ監督もこの日、山本のＷＢＣ出場に関して言及。昨季の疲労を心配する声もあるが、「ヨシは『挑戦したい』『自分は大丈夫』と感じているし、我々はそれをサポートする」と話した。