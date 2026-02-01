「外国と比べると少ない」鈴木保奈美が指摘する“日本映像界の遅れ”。母親役はステレオタイプばかり「もっと別の生きざまがある」
『東京ラブストーリー』（1991）『愛という名のもとに』（1992）ほかで、時代をけん引した鈴木保奈美さん（59歳）。2011年に大河ドラマ『江〜姫たちの戦国〜』で12年ぶりに本格復帰後、多くの作品に出演しています。現在は、芸能界を舞台にスキャンダルを巡る攻防戦を描くサスペンスドラマ『スキャンダルイブ』が全話配信中。
独立した俳優に圧力をかける大手芸能事務所の社長を演じて、強烈な存在感を見せた鈴木さんにインタビュー。本作についてだけでなく、読書家の鈴木さんに、読書にまつわるお話を聞きました。
◆今は、まだまだ“お母さん”役自体がステレオタイプ
――配信スタート直後から、果敢に攻めた本作の内容はもちろん、鈴木さんの演じる児玉蓉子も、非常に大きな注目を集めました。蓉子役でオファーを受けたときの率直なお気持ちは？
鈴木保奈美さん（以下、鈴木）：挑戦しがいのある役ですし、こういった役にお声がけいただけるのはありがたいと思いました。
――日本のドラマや映画では、年齢を重ねてからの役の幅や、仕事自体が限られてくるといった話を聞きます。
鈴木：そうですね。年齢とともに、確実に選択肢は減っていくと思います。でも私が20代だった頃に比べると、ずいぶん増えてきた印象です。私よりひと世代、ふた世代上の先輩方は、もっと戦ってこられたと思いますし、そうした先輩方のおかげで、今私がこういった役をやらせてもらえていると感じます。とはいえ、やはり日本以外の国のドラマや映画を観ると、まだ少ないと思います。
――そうですね。
鈴木：特に50代、60代の女性となると主役になることはそう多くはありません。ですが、そうした年齢の女性たちの生きざまは、本当はたくさん描けると思うんです。たとえば母親役だとしても全然かまわないんです。ただ、まだまだ“お母さん”役自体がステレオタイプなものも多いのではないかなと感じます。同じ母親であっても、さまざまな生きざまがあるはずです。近年徐々に増えてはいるので、今は過渡期なのだと思います。
◆女性の生きざまを描いた作品をもっと見たいし、出演していきたい
――これからもっと増えていくはずだと。
鈴木：変わっていくと思います。私自身、そうしたものを見たいので、もっと作って欲しいです。年齢を重ねた女性の物語というと、昨年、NHKBSで『照子と瑠衣』という作品がありました。
――風吹ジュンさんと夏木マリさんがW主演を務めたドラマですね。
鈴木：そうです。日本版『テルマ＆ルイーズ』のような、ものすごくかっこいい2人の女性の生きざまを描いた作品です。もともと私は井上荒野さんの原作小説を読んでいたのですが、「こういう作品をドラマ化してほしいな」と思っていました。それが実際に叶うようになってきています。今後益々見たいと思いますし、私自身、自分が見たいと思える作品に、出演していければと思っています。
――今、原作小説のお話が出ましたが、鈴木さんは読書家としても知られています。いつ頃から読むようになったのでしょうか。また、お忙しい日々だと思いますが、普段、どのくらい読書はされていますか？
鈴木：本自体は、小学校に上がるくらいから好きで読んでいました。もちろん人生のいろいろな局面によっては、あまり読んでいない時期もありましたが。読書って、読んだり読まなかったりと波がありますからね。読書量に関しては、いまはどうしても番組（※）で取り上げる本の準備のために月に10冊くらいと、自分のアンテナに引っ掛かったものを、読めたら数冊読む感じです。
※BSテレ東で放送の『あの本、読みました?』でMCを担当中。
◆本が読めたら、書いた人とコミュニケーションが取れたということ
