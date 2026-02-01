【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースのロバーツ監督は１月３１日（日本時間１日）、ロサンゼルスの本拠地ドジャースタジアムで行われたファンイベントで取材に応じ、３月の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」に出場予定の大谷翔平について、ＷＢＣでは投手として登板しないと明言した。

日本代表「侍ジャパン」の発表では、投打の二刀流の大谷のポジションは「投手」となっていた。

ロバーツ監督は「彼はＷＢＣでは投げない。昨年、自分が何をしたのか、どんな過程を経たのかを理解した上で、２０２６年に向けて、どのように準備するのがベストかを考えた結果だと思うし、正しい判断だと感じる」と語った。登板しないことを決めたのは、「間違いなく、彼自身の判断だった」とした。

一方、これに先立って取材に応じた大谷は、「ＷＢＣで投げるかはちょっとまだわからない。最後の最後まで調整次第というか、体の状態を見て（の判断）になるんじゃないかなと思う。ただ、出ることは決まっているし、ＤＨ（指名打者）としてまず準備したい」と話し、ＷＢＣでの登板の可能性に含みを持たせた。

右肘手術からのリハビリを経て、昨季途中に投打の二刀流に復帰した大谷。今季は投手としても開幕からフル回転する意向で、「（オフはここまで）ブルペンは３、４回ぐらい入った。球速はまだそんなにマックスまでは上げていないけど、ある程度の球種を投げながら、３０球ぐらい」と明かした。