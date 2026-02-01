ハイブリッドモデルの納期は2026年1月時点で7月以降か!?

2026年1月9日、トヨタは6代目となる新型「RAV4」を発売しました。



その後、最新の納期やユーザーから寄せられた反響について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

RAV4初代モデルがデビューしたのは、およそ32年前の1994年5月のことでした。まずは3ドアがデビューし、1995年4月に5ドアモデルが追加されます。

ちなみに、初代RAV4のイメージキャラクターを務めたのは、若き日の「キムタク」こと木村拓哉さんであり、このモデルの当時のターゲットを明確に示すこととなったのです。

若いユーザーに向けて発売された初代RAV4ですが、デザイン性では3ドアに軍配が上がりますが、ファミリーカーとしても使える実用面を備えているのは断然5ドア仕様の「RAV4 V」です。

事実、初代RAV4の主力モデルは少しずつRAV4 Vへと移行していき、本格的な四輪駆動車は必要がないスタイリッシュなSUVを求める層に浸透。現在のSUV人気の土台を作り上げました。

そして、2000年5月に2代目へとフルモデルチェンジします。2代目以降は5ドアモデルが主力とされ、2005年11月にデビューした3代目以降は5ドアのみとなります。

その後、3代目が終売すると4代目RAV4は日本市場には投入されず、2019年4月に5代目として復活。SUV人気が高まっていたことで大ヒットを記録しました。

そして6年後の2025年12月、新型の6代目RAV4がデビューしたのです。

新型RAV4の開発にあたって掲げられたテーマは「多様化」「電動化」「知能化」であり、多様化の象徴として用意されたのが、タフな「Adventure（アドベンチャー）」、上質な「Z」、そして後日発売予定のスポーティな「GR SPORT」という3つのスタイルです。

新型ではパワートレインに純ガソリン車がなくなり、PHEV（プラグインハイブリッド）およびHEV（ハイブリッド）をラインナップし、全車が電動車となりました。

なかでもPHEVモデルには、トヨタ初搭載となる最新の第6世代ハイブリッドシステムをベースに、大容量の駆動用バッテリーや高出力充電器対応を組み合わせた、新開発のシステムを採用しています。

ただし、デビュー時のラインナップはHEVモデルのみで一旦発売し、2025年度中にPHEVモデルとしてZとGR SPORTを追加予定です。

ボディサイズは、Adventureが全長4620mm×全幅1880×全高1680mm、Zが全長4600mm×全幅1855×全高1680mmであり、ホイールベースはいずれも2690mmです。先代と比べてほとんど同じ数値であり、極端なサイズ拡大を避けています。

駆動方式はE-Four（電気式4WD）のみの設定となっています。

車両本体価格は、Zが490万円、Adventureが450万円（いずれも消費税込み）となっています。

さて、昨年2025年12月には10日間ほど工場での生産がストップしたとも報じられた新型RAV4、その後の状況についてはどうでしょうか。

1月下旬に首都圏にあるトヨタディーラーに問い合わせてみました。

「昨年末に生産は再開されております。現時点では発売開始直後と同様にAdventureおよびZのハイブリッドモデルのご注文が可能です。

PHEVモデルおよびGR SPORTをご希望の方にはもう少しお待ちいただく状況です。

ちなみに、ハイブリッドモデルをご注文いただくと、最短で2026年7月頃のお届けを予定しています」

今回、他のトヨタディーラーにも問い合わせてみました。

「当店ではGR SPORT待ちのお客様が多い印象ですね。

しかし、現時点では発売時期や価格が未定であり、『発売時期が分かった時点でご連絡します』とお伝えしている状況です。

いち早く新型に乗ってみたい、AdventureおよびZのスタイリングがお気に召したお客様は『注文できるときに…』とご契約にいたるケースが多いように感じます。

ハイブリッドモデルのご納期に関しては2026年8月頃を見込んでおりますが、多少の変更があるかもしれません」

歴代のRAV4オーナーはもちろん、他のSUVを所有するオーナーも気になっている人が多いであろう新型RAV4。すでに多くの注文を受けているようで、長納期になってきています。

また、特に人気モデルとなりそうなGR SPORTは発売後、争奪戦が加速しそうな予感です。

全ラインナップがそろうのは少し先となりますが、すでに販売中のAdventureとZのハイブリッドモデルが気になったのであれば、早めに注文しておく価値は充分にありそうです。