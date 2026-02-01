石川遼は米下部ツアー今季初の予選落ち 杉浦悠太、大西魁斗も通過ならず
＜パナマ選手権 3日目◇31日◇クラブ・デ・ゴルフ・デ・パナマ（パナマ）◇7534ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアーは、順延となった第2ラウンドと第3ラウンドが終了した。
【写真】黒い竹ぼうきをブンブン振る石川遼
日本勢は3人が出場。石川遼はトータル4オーバーでカットラインに1打及ばず、今季初の予選落ちを喫した。同ツアー自身初戦の杉浦悠太はトータル5オーバー、大西魁斗はトータル7オーバーでともに決勝ラウンドに進むことはできなかった。第3ラウンドが終了し、トータル7アンダー・単独首位にタイラー・ダンカン（米国）が立った。1打差2位タイにメイソン・アンデルセン、コール・ハマー、イアン・ギリガン（いずれも米国）が続いた。
