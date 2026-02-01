『株式会社マジルミエ』主要キャスト降板 越谷仁美役・花守ゆみり降板「双方合意の結果」
テレビアニメ『株式会社マジルミエ』第2期（7月より日本テレビ系で放送）の公式サイトが1日に更新され、主要キャストの越谷仁美役・花守ゆみりが降板することが発表された。
サイトでは「この度、越谷仁美役 花守ゆみりさんにつきまして、所属事務所であるtomorrow jam様との協議を重ねた結果、越谷役の降板が決定したことをお知らせいたします」と説明。
経緯については「本件に関しては、事務所様から降板のお申し出をいただき、慎重に協議を重ね、双方合意の結果となっております。新しいキャストにつきましては、詳細が決まり次第別途お知らせいたします。今後とも「株式会社マジルミエ」をよろしくお願いいたします」と伝えた。
『株式会社マジルミエ』は、“怪異”と呼ばれる自然災害が存在し、それらを退治する魔法少女が人々の憧れの職業として認知された世界を舞台にしたお仕事×魔法少女のアクション。
就職面接の会場で“怪異”に巻き込まれた主人公・桜木カナが、ヤンキー気質の魔法少女・越谷仁美と出会い、魔法少女としての才能を見出され、ベンチャー企業・株式会社マジルミエに新卒入社。そこで出会ったひと癖もふた癖もある先輩社員たちと共に社会人、そして魔法少女として奮闘するストーリーとなっている。テレビアニメ第1期が2024年10月〜12月にかけて放送された。
