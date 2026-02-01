大きなターニングポイント

1年前、フリーアナウンサーへと転身した小倉弘子さん（51）。生活は大きく変わったという。TBS時代はアナウンサーとして活躍する一方、40代からは管理職としても忙しい日々を送っていた。今は元プロサッカー選手の夫・水内猛さんと3人の子どもたちとの時間を大切にしながら、新しいキャリアを築いている。（全3回の第3回）

――TBSではアナウンサーとして活躍した後、役割も変わってきたそうですね。

「そうですね。40代半ばに管理職になりました。私にとって大きなターニングポイントでしたね」

――具体的にどんな業務をされていたのですか。

「アナウンサーのスケジューラーです。制作から依頼をもらって、20人弱のアナウンサーのスケジュールを調整したりする役割です。それをやりながら自分の担当する番組にも出演するという感じでやっていました」

――かなりハードなお仕事だったと思いますが、そこから退社を決断するのにどのような経緯があったのですか。

「管理職になった後、ちょうどコロナ禍になり、自宅と会社を往復しながらアナウンサーのスケジュールを調整していました。誰かが濃厚接触者になってしまうと代理の人を探したり、当時は私一人で担当アナウンサーたちを管理したりしていたので1日10時間以上、スマホを持った状態で作業していました。

当時3歳だった息子と高校受験だった長女が家にいて、母親としてもきちんと子どもたちをみてあげないといけない時期でした。でも、スマホが気になってしまって……少し目を離したら30件くらい連絡がきている場合もあるんです。それに返信していると、3歳の息子に泣きながら『もう携帯を置いてよ』って言われて……精神的にパニックになってしまっていました」

――会社には相談したのでしょうか。

「会社もその状況を理解してくれて、やり方を変えようと努力をしていただいたのですが、私自身、仕事が下手だったというのもあります。限界が先に来てしまい、夫に相談したら『辞めてもいいよ』と言ってもらいました。上司とは何度か話し合いをして、最終的には引き継ぎを済ませて辞表を提出しました。ちょうどその前位に管理職の働き方も分業制に変わりましたね」

――会社も転換期だったのですね。でも、みなさん驚いたのでは。

「そうですね。みんな知っているのかなと思っていたのですが、私が伝えたら驚いていました。同期の安住（紳一郎）には報告が遅れてしまったんですが、偶然会社のエレベーターの中で会った時、他の人が乗っているのに『次は決まっているの？』って聞いてきて（笑）。『頑張ってね』って言ってもらえました」

――コロナ禍がなければ、今もTBSで働いていましたか。

「そうだったかもしれませんね。でも50歳という年齢が迫ってきたことも心境として大きかったのかなと思います。この先、管理職として進むのか、アナウンサーとして全うするのか、その分かれ道でもありました。何者でもない小倉弘子という人間にたくさんのチャンスをいただき、1人のアナウンサーとして育てていただいたTBSには感謝しかありません」

「体力があるうちに」

――フリーアナウンサーになって、母親としての比重が増えたそうですね。

「もともと、TBSを辞める前から家族への比重を増やしたいという思いもありました。うちは卒業式を控えた高校3年生の長女と中学1年生の次女、小学2年生の息子の3人。子供たちと向き合うにはやっぱり体力が必要なんです。だから体力があるうちに今の形で新たな生活ができて良かったなって思います」

――会社を辞めると決めた時、お子さんたちにはどう説明をされましたか。

「それが……私がお風呂に入っている間に夫が3人に伝えちゃったんです（笑）。お風呂から出てきて、『これから毎日お母さん家にいるの！』って喜んでくれたのは息子だけ。長女は私にこっそりと『大丈夫なの？』って心配してくれました。次女は『えー！ 毎日家にいるのー？』って複雑そうな感じで、三者三様の反応でした」

――確かに高校生になると、家計のことや今後のことが少し心配になりますよね。

「そうですよね。でもすぐに講演会のお仕事もありましたし、夫も仕事をしているので『大丈夫だよ』って伝えました」

――家での会話も増えましたか。

「増えました。3月に長女が高校を卒業するので銀行口座を作ることになったのですが、ちょうど忙しい日が続いてしまい、2、3日バタバタしていたら『いつになったらやってくれるのよ。最近家にいないじゃない』って長女に叱られたんです。1年前までは母親は家にはいないのが当たり前だったのに、今は彼女の中で私がいることが当たり前になっていると分かってちょっとうれしかったですね」

――きっとこういう生活を望んでいたのでしょうね。

「そうだと思います。長男の勉強もよく見ると意外なところが苦手で、今までそういうことにさえも気が付いてあげられなかったので、もっと向き合わないとダメだなって思いました。一緒に食事をとることも当たり前になって、『今日、こんな仕事だったの』と報告すると次女は『それが仕事になるの？』って聞いてきて、そんなささいな時間も今は大切だと感じます」

――親子ゲンカはありますか。

「それこそ次女とは反抗期なのでしょっちゅうあります。2人で言い合いが始まると夫が『もうやめな！』と言ってすぐ止めにきてくれます」

――ご夫婦で子育てをするうえで大切にしていることを教えてください。

「夫もスポーツ選手だったので、やっぱりうちは挨拶には厳しいです。それと責任感を持ちなさいと言っています。一度決めたことは最後までやり抜いてほしいなって思っています」

――夫の水内さんとはご結婚されて今年で21年目ですよね。夫婦円満の秘訣は。

「何だろう。（奥に座っていた水内さんに）夫婦円満の秘訣って何ですか？ 『気を使うこと』だそうです（笑）。私もそう思います」

――親子ゲンカはしょっちゅうあっても、夫婦ゲンカはめったにないですか。

「ないですね。私が勝手に怒ったり、八つ当たりしたりすることはありますけど、『俺が気にしなきゃいいんでしょ』って全部受け止めてくれます」

――これからも家庭と仕事のバランスは大切にしたいと考えていますか。

「そうですね。でも子供たちはどんどん成長していくので、少しずつ私たち夫婦の時間も大切にして、アナウンサーとして長く働いていけるように新たな挑戦や幅を広げることをやっていきたいと思っています」

