フリー転身から1年

TBSアナウンサーだった小倉弘子さん（51）は2024年末、27年間在籍した同局を退社した。管理職としての重責とコロナ禍での葛藤が続く中、50歳での選択だった。フリーに転身して、ちょうど1年。改めて、アナウンサーという職業について、どう思っているのか、聞いた。（全3回の第2回）

＊＊＊

【写真】当時から「美少女」…小学、ジャージ姿の高校時代、大学時代、社会人2年目の小倉弘子さん

――そもそもアナウンサーになろうと思ったきっかけを教えてください。

「本気でアナウンサーを目指すようになったのは大学生になってからです。それまでは、フジテレビの『俺たちひょうきん族』を観ながら、『アナウンサーっていろんなことができるんだな』って漠然とした憧れを持っていました。ただ、警察官になりたいとか地元の江東区の職員になりたいとかも考えていて、絶対アナウンサーになりたいとは思っていなかったんです。

小倉弘子

大学2年生の時に就職課に貼ってあった『アナウンサーになりたい人募集』というポスターを見て『こんな感じで受けられるんだ』と思い、そこに『アナウンススクール生募集』と書いてあったんです。3か月間で3万円のレッスン料だったので、バイト代で払えるならちょっと覗いてみようと思い通いました」

――アナウンススクールに入ってみていかがでしたか。

「私は目立ちたがり屋でお調子者だったので、アルバイトの延長みたいな軽い感覚で受けていました。ある時、フリートークの授業があって、周りはガチガチの中で私は好きな話を自由に披露しました。すると講師の先生に『あなたは面白いから、そういうアナウンサーがいてもいいと思いますよ』と褒めていただいたんです。『これでアナウンサーになれる』って調子に乗ってしまいました。そしたらOBの方に鼻っ柱を折られてしまいました」

――どういうことでしょう。

「TBSのOBの方にお会いした時、『今のあなたでは合格はできません』ってきっぱりと言われてしまいました。『ただテレビに出たい、目立ちたいだけならタレントさんを起用すればいいんだから』と。その言葉が悔しくて『だったら本気でアナウンサーを目指してやる』と決めたんです。

次の日から学校に通う前に毎日、新聞全紙を読み比べて、ラジオも『森本毅郎・スタンバイ!』を毎朝聴いて、試験を受けました。テレビ朝日さんは既に締め切っていたので日本テレビさん、フジテレビさん、TBSを受けました」

――TBSに決めた理由は何ですか。

「できればフジテレビかTBSに行きたいと思っていました。でも、フジは途中で落ちてしまい、TBSが先に内定を出していただいたので決めました」

――実際に入社してみていかがでしたか。

「やっぱり最初にOBの方に怒られてよかったなって思いました。アナウンサーはタレントじゃなくて会社員なんだなってことを分かった上で入社でき、スタッフと一緒に走らなきゃいけないということをわかっていたんです」

変装なし、夫と2人で堂々と

――今でも印象に残っている先輩からのアドバイスは。

「先輩アナウンサーの松下賢次さんから『ステーション・アナウンサーとしてのプライドを持つ』ということを学びました。つまり『TBSで発信するものは、TBSのアナウンサーがきちんと伝えなくてはいけない』と。いつどこにいても、自分はTBSの看板を背負っているという自覚を持っていなくてはいけないと肝に銘じてやってきました。今でもこの言葉は私の土台になっています」

――TBS時代は様々な人気番組に出演されていましたが、プライベートで買い物や街を歩くだけでも大変だったのでは。

「そんなことはないです。変装もしてないですし、普通にコンビニに入ったり、1人で電車に乗ったりしていました。たまにちょっと怖そうな方がくっついてきた時はすぐに交番に駆けこみましたが……。それこそ昔、夫と2人で歩いている時に週刊誌の方が追いかけてきた時はすぐに分かりましたよ。でも堂々としていましたね」

――令和世代のアナウンサーについてはどんな風に見ていますか。

「最近はアナウンサーになる前にインフルエンサーやアイドル、タレント活動を経験された方もいらっしゃいます。新人の頃から肝が据わっていますし、表情作りも昔とは違ってとても豊かですよね。いつの時代も人間が伝える以上、その人の個性が反映されるのは、今も昔も大きくは変わってないのかなと感じます」

――最近、若くして局アナを辞める方も多いですよね。

「私も辞めてしまった側なので言える立場ではありませんが、『もっといろんな経験ができたのに、早く辞めてしまうのはもったいないな』って思います。その反面、最近は得意なことを生かして活動したり、資格を取得したり、それぞれいろんな道があるんだなと思いますね」

――人間が伝えるからAIがニュースを読む時代へと変わってきました。これについてはどう思いますか。

「確かにAIがニュースを届ける時代がやってきましたよね。これからも徹底的に合理化されていくんだろうなとは思います。ただ、どこまでAIを許せて、どこからは人間じゃないと許せないのかという線引きも重要になってくるのかなって思います」

――例えば、どういうことでしょうか。

「災害などの緊急速報で『今すぐ逃げて！』という言葉は、AIで良いのかとかです。人が伝えるからこそ緊迫感や本気度が伝わってくると思いますし、それがアナウンサーの仕事だと思ってきました。これからも人間じゃないといけない領域は残る気がしているのですが…‥どうなるんでしょうね」

＊＊＊

第3回【「携帯を置いてよ」3歳息子の涙にパニック…51歳・元TBSアナ、1日10時間スマホと格闘した管理職時代の“限界”】では、小倉アナがTBS時代や家族について語っている。

小倉弘子（おぐら・ひろこ）

1974年、東京都出身。97年にTBSに入社。「筑紫哲也 NEWS23」や「はなまるマーケット」など、数々の人気番組に出演する。2005年に元プロサッカー選手の水内猛氏と結婚し、3児の母でもある。24年末にTBSを退社し、フリーアナウンサーに。2025年6月からYouTubeのニュースメディア「miraiA」のキャスターとして活動する。

デイリー新潮編集部