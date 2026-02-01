1200人が実践！ささみ6本で家族分の「ささみフライ」を大量生産するテクニック

給料日前の救世主レシピ登場！

物価高騰で、買い物すると以前よりも金額がかかると感じることが多くなりました。給料日前は特にピンチ！そんなときでもボリュームたっぷりのご飯を作りたい……。今回はそんな人におすすめのレシピをご紹介します。使うのは、リーズナブルなささみ。さっそくチェックしてみてください。

揚げる前に薄くのばすのがコツ

1.ささみの筋を取ったら、5等分にカットします。





2. 醤油とにんにくで下味をつけたら、小麦粉をまぶしましょう。





3. 2.に卵をつけたらパン粉をつけて薄くのばし、170〜180度に熱した油で揚げます。これで完成です。





少量のささみで大量に作れる！感動のボリューム

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「とにかく簡単にたくさん作れました」「やわらかくてジューシーです」「子どもがパクパク食べてくれます」など、喜びと感動のコメントがたくさん届いていますよ。





薄くするのもいいけれど、スティック状にしても食べやすいとのコメントがありましたよ。ささみ6本で家族5人分作れるので、コスパ最強！家計がピンチじゃなくても、作って食べたいぐらいのおいしさです。殿堂入りの今回のレシピ、さっそく今晩のおかずにいかが？(TEXT:森智子)

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）