「miraiA」のキャスター

TBSの顔として長年活躍したフリーアナウンサーの小倉弘子さん（51）。現在は主にYouTubeのニュースメディア「miraiA」のキャスターとして活動する。テレビからネットメディアへの転身は、多くの試行錯誤を伴うものだったという。TBS退社から1年。小倉さんは今、何を感じているのか。（全3回の第1回）

【写真】当時から「美少女」…小学、ジャージ姿の高校時代、大学時代、社会人2年目の小倉弘子さん

――フリーアナウンサーになって初めての仕事がYouTubeチャンネルだったとお聞きしました。

「退局してすぐにSNSを開設して『お仕事の依頼はこちらまで』って書いたんです。そしたらTBS時代に一緒にお仕事をしたことのあるスタッフさんから、YouTubeチャンネルの司会のオファーをいただきました。何度か打ち合わせを重ねて、夫（元プロサッカー選手の水内猛さん）からも『いいんじゃない』と言ってもらえたのでお引き受けすることになりました」

――始まって半年が過ぎました。

「もう無我夢中の半年間でした。『miraiA』は、政治、経済、文化など幅広い専門家の皆さんに私が視聴者代表として話をお聞きするという番組なんです。番組がスタートした時期がちょうど参院選前でした。ですので、最初は各政党の政治家の皆さんをゲストにお呼びしてそれぞれの考え方から、お人柄までいろんな角度から紹介するように心がけました。

政治の分野に携わるのは久しぶりで、この期間は勉強の毎日でしたね。でも多くの視聴者さんに見ていただくことができて、いいスタートを切れたと思います。その後、作家さんや投資家さんなど様々な分野の方にお話を聞かせていただきました。

ただ、最初の政治家さんのインパクトが強かったせいなのか、話の内容はとても面白いのに数字的なリアクションがちょっと予想とは違ったりして……。じゃあもう一度政治家さんのお話を聞こうとしても、すぐには反応がなかったりしたんです。視聴者が何を求めているのかみたいなところも含めて、スタッフさんと一緒にまだまだ手探りが続いている感じです」

――番組はどのように制作しているのでしょう。

「制作会社さんが番組を作り、私はメインキャスターとして参加しています。ゲストの人選はスタッフさんがリストを出して、私もリクエストを出しながら一緒に決めることもあります。収録はゲストの方のスケジュールに合わせて、制作会社さんのオフィスを使って撮影を行っています」

――YouTubeには慣れましたか。オールドメディアとネットメディアの境界線をどこで引くかみたいなところの葛藤もあるのかなと想像しました。

「正直にお話をすると、まだYouTubeらしさやYouTubeならではといった表現方法みたいなものが、自分の中で分からないのは確かです。今は比較的ラジオに近い感覚でやっていて、人間味のある会話をキャッチボールしながら、本音を引き出せたらいいなと思っています。他のYouTubeを見るとやっぱり刺激が強いのも多いですよね。だけど私にとって刺激というものが必ずしもプラスに捉えきれてないこともあるんです」

――むしろスタイルを変えたくないところもあるのでしょうか。

「今、おっしゃった境界線ですが、私の中では“安全装置”だと思っていて、YouTubeを始めてから何度か安全装置を外す練習をしてきました。ですが、やっぱりどこかでバランスを取ろうとしてしまう自分がいるんです。それが私の個性だと思ったら、あまりそこに注意を払わなくてもいいのかなって思うようになりました」

「数字は気にしない」

――テレビ時代も視聴率はありましたが、YouTubeは視聴者登録数や再生回数がダイレクトに表示されます。気になるところはありますか。

「スタッフは気になるところだと思いますが、正直なところ、私がそこに囚われすぎてしまうと、私自身苦しくなってしまう。ですから、与えていただいたお仕事を精いっぱい務めることに終始するように心がけていて、数字は気にしないようにしています。

私たちが面白いと思って作ったコンテンツが、必ずしも数字がいいかと言うとそうじゃないこともあります。でも、テレビやラジオと違ってアーカイブは残るので、どのタイミングで火がつくか分からない。だから私自身は一喜一憂しないで、できる限りこのメディアを長く続けて、さまざまな分野の方とたくさん出会ってお話を聞き続けることが、今の一番の目標です」

――参考にしている番組や気になるYouTubeチャンネルはありますか。

「今、いろんなYouTubeのニュースメディアさんがありますよね。でも私がやっているのは、さまざまな分野で活躍している気になる人たちを紹介する番組です。おこがましいですが『徹子の部屋』みたいな、初めて見る方でも楽しめるような番組に成長できたらいいなと思いますね」

――最近は藤本美貴さんと庄司智春さんや、辻希美さんと杉浦太陽さんご夫婦のようにご夫婦で出演するYouTubeチャンネルもあります。おしどり夫婦として知られる小倉アナと水内さんの2人で出演するような可能性はいかがですか。

「アハハハ（笑）。夫とですか？ うちは地味すぎて……2人で明日のスケジュールの確認作業をするくらいですから。全く面白くないですよ（笑）。絶対ないと思いますけど、もしスタッフに『やりましょう』なんて言われたら2人とも慌てると思います」

――昨年秋に大手芸能プロダクションのサンミュージックと業務提携をされたとお聞きしました。

「退局したばかりの時は、夫の会社に所属していたのですが、やはりもっと仕事の幅を広げたいと思い、昔からご縁のあった方を通してお話をいただきました」

――改めてTBSを辞めて1年がすぎましたが後悔はありませんか。

「一切ないです。もちろん私を育てていただいたTBSには今でも感謝していますし、いつかまた何かのきっかけでTBSのテレビやラジオで皆様にお目にかかる機会があったら本当に幸せです」

――今年の目標を聞かせてください。

「『miraiA』が魅力ある番組になるよう私も頑張っていきたいと思います。登録者数は10万人が目標ですと言っておきましょうか（笑）。そのほかにイベントの司会業などをやっていますが、今年は、もっと幅を広げていろいろと挑戦したいと考えています」

小倉弘子（おぐら・ひろこ）

1974年、東京都出身。97年にTBSに入社。「筑紫哲也 NEWS23」や「はなまるマーケット」など、数々の人気番組に出演する。2005年に元プロサッカー選手の水内猛氏と結婚し、3児の母でもある。24年末にTBSを退社し、フリーアナウンサーに。2025年6月からYouTubeのニュースメディア「miraiA」のキャスターとして活動する。

