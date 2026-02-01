元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が1日、レギュラーコメンテーターを務めるフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に2週間ぶりに出演。8日投開票の衆院選の争点の1つとなっている消費税減税について言及した。

与野党各党は、国民生活を支援するための消費税減税や廃止を公約に掲げている。自民、維新の与党は食料品税率2年間ゼロの検討を加速し、来年度内の実施を目指す、としている。一方、野党の立民と公明による新党・中道は食料品税率を恒久的にゼロとし実施時期は「今秋」、国民民主党は物価上昇率プラス2％の賃上げ率定着まで一律5％、共産党は廃止を目指して5％への減税、れいわ新選組、社民党、減税日本・ゆうこく連合は直ちに廃止、参政党は段階的廃止、日本保守党は酒類を含む食料品税率の恒久的ゼロ、チームみらいは消費税率を維持し、社会保険料を下げることを優先するとしている。

フジテレビ解説委員長の松山俊行氏が「先週こちらのスタジオで行った党首討論の中で、高市総理は2026年度内に（食料品の消費税ゼロを）実施できるということで手を挙げてらっしゃった」などと述べた上で「高市総理の本気度、どういうふうにみます？」と聞くと、橋下氏は「気持ちの問題は正直分からないですけども、ただ政治家が考えたアイデアってすぐ実行できません」と指摘した。

その理由について「これは官僚が入ってしっかり制度設計しないとできないので、高市さんが国民会議で制度設計ということをかなり繰り返し言っている通り、政治家のアイデアだけでは全く実行できない」と説明。

その上で「今回の選挙で消費税が減税できるかどうかなんていうのは分からないですよ。だって制度が出てないんですから。ちゃんと制度が出てきて、ああこれできるね、できないねって制度が出てきて初めて判定できるものですから」と言い、「まあある意味、制度をつくるために今回の選挙がきっかけになる程度のもんだと有権者は思っておかなければいけないです。いくら26年度中とかなんとかって言っても政治家のアイデアはすぐには実行できません」と自身の見方を述べた。

橋下氏は、2010年4月に大阪都構想の実現を掲げる地域政党「大阪維新の会」を結成し自らが代表に就任。12年9月には新党「日本維新の会」を設立した。15年末に政治家を引退、維新の政策助言や法律面での相談を請け負ってきたが22年3月末で顧問契約を終了している。